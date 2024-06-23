Андреа Стелла: «Победа Норриса ушла в первом повороте»

Стелла объяснил поражение Норриса в Барселоне.

Руководитель «Макларена» высказался о втором месте по итогам .

По мнению менеджера, ключевым моментом, определившим победу пилота «Ред Булл» , стал неудачный старт Ландо.

«Победа ушла от нас в первом повороте. В Барселоне потеря лидерства с поула не является неожиданностью, ведь путь к первому повороту длинный.

На самом деле я ценю, что Ландо избежал проблем. Мы хотели добраться до финиша. Мы знали, что у нас сильный темп. Стратегия была сильной. Хочу похвалить ребят, которые очень тщательно готовили стратегию.

Мы знали, что необязательно рано заезжать в боксы, иначе у тебя закончатся шины. В конце нам не хватило для того, чтобы сразиться за победу.

Я считаю, что две машины очень и очень близки. Для «Макларена» огромное достижение, когда говорят о равенстве с « », но мы хотим улучшить болид», – сказал Стелла.

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