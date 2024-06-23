Андреа Стелла: «Победа Норриса ушла в первом повороте»

Теги Гран-при Испании Макларен Ред Булл Формула-1 Андреа Стелла Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Стелла объяснил поражение Норриса в Барселоне.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о втором месте Ландо Норриса по итогам Гран-при Испании.

По мнению менеджера, ключевым моментом, определившим победу пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, стал неудачный старт Ландо.

«Победа ушла от нас в первом повороте. В Барселоне потеря лидерства с поула не является неожиданностью, ведь путь к первому повороту длинный.

На самом деле я ценю, что Ландо избежал проблем. Мы хотели добраться до финиша. Мы знали, что у нас сильный темп. Стратегия была сильной. Хочу похвалить ребят, которые очень тщательно готовили стратегию.

Мы знали, что необязательно рано заезжать в боксы, иначе у тебя закончатся шины. В конце нам не хватило для того, чтобы сразиться за победу.

Я считаю, что две машины очень и очень близки. Для «Макларена» огромное достижение, когда говорят о равенстве с «Ред Булл», но мы хотим улучшить болид», – сказал Стелла.

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7 комментариев
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Ответ grag68
Не ушла бы в первом, ушла бы в другом месте. У рб темп выше, всё было под контролем.
Ты какую гонку смотрел то?)
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-5
+4
Ответ GODZILLA
Ты какую гонку смотрел то?)
ну а вы не видели как Макс спокойно нарастил отрыв и потом просто по ситуации ускорялся в нужные моменты?
+8
-5
+3
Ответ GODZILLA
Да конечно, если раньше они делали отрыв в 20+сек то в этот раз поскромничали )))))
может и поскромничали. Макс легко уехал от всей компании на 7 секунд, а потом вдруг все как давай его нагонять.
+4
-1
+3
Ответ GODZILLA
На первом отрезке на софтах при полных баках да преимущество Макса было очевидным, на медиуме уже Ландо его догонял и приблизился до 4 сек, третий отрезок на софтах Ландо кажись начал с 9 сек и к концу гонки приблизился почти до 2х сек....
Ну, с учётом того, что Максу важнее было докатить на софтах до финиша, а не оторваться от Ландыша на лишнюю секунду, какова вероятность того, что он гнал не на все деньги? Я в любом случае рад, что в чемпионате появилась борьба и что разные гонщики выигрывают гонки, но пока всë равно есть ощущение, что выиграть другие гонщики могут лишь в пасмурный для Макса день. С другой стороны, не проиграй Ландо старт, мог заставить Макса поубивать шины в грязном воздухе и гонка могла и по-другому сложиться.
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Ответ Сергей Богатырёв
может и поскромничали. Макс легко уехал от всей компании на 7 секунд, а потом вдруг все как давай его нагонять.
На первом отрезке на софтах при полных баках да преимущество Макса было очевидным, на медиуме уже Ландо его догонял и приблизился до 4 сек, третий отрезок на софтах Ландо кажись начал с 9 сек и к концу гонки приблизился почти до 2х сек....
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