Андреа Стелла: «Победа Норриса ушла в первом повороте»
Стелла объяснил поражение Норриса в Барселоне.
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о втором месте Ландо Норриса по итогам Гран-при Испании.
По мнению менеджера, ключевым моментом, определившим победу пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, стал неудачный старт Ландо.
«Победа ушла от нас в первом повороте. В Барселоне потеря лидерства с поула не является неожиданностью, ведь путь к первому повороту длинный.
На самом деле я ценю, что Ландо избежал проблем. Мы хотели добраться до финиша. Мы знали, что у нас сильный темп. Стратегия была сильной. Хочу похвалить ребят, которые очень тщательно готовили стратегию.
Мы знали, что необязательно рано заезжать в боксы, иначе у тебя закончатся шины. В конце нам не хватило для того, чтобы сразиться за победу.
Я считаю, что две машины очень и очень близки. Для «Макларена» огромное достижение, когда говорят о равенстве с «Ред Булл», но мы хотим улучшить болид», – сказал Стелла.
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