Албон стартует с пит-лейн на Гран-при Испании после замены элементов двигателя

Теги Гран-при Испании ФИА Уильямс Формула-1 регламент Александр Албон Логан Сарджент Авто

Гонщик «Уильямса» Алекс Албон начнет Гран-при Испании с пит-лейн.

Команда решила заменить батарею и электронику на болиде Алекса и превысила лимиты на сезон по данным компонентам силовой установки.

Албон квалифицировался 19-м. Его напарник Логан Сарджент, ставший худшим в субботу и получивший штраф, отыграл одну позицию на решетке.

Гран-при Испании-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Сарджента наказали потерей трех позиций на старте Гран-при Испании. Пилот «Уильямса» квалифицировался последним

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1 комментарий
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Логан непризнанный гений. Квалифицировался 20, получил штраф 3 позиции, а стартует 19. Вот и думайте
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