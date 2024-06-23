Албон стартует с пит-лейн на Гран-при Испании после замены элементов двигателя
Гонщик «Уильямса» Алекс Албон начнет Гран-при Испании с пит-лейн.
Команда решила заменить батарею и электронику на болиде Алекса и превысила лимиты на сезон по данным компонентам силовой установки.
Албон квалифицировался 19-м. Его напарник Логан Сарджент, ставший худшим в субботу и получивший штраф, отыграл одну позицию на решетке.
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Сарджента наказали потерей трех позиций на старте Гран-при Испании. Пилот «Уильямса» квалифицировался последним
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