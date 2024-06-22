Льюис Хэмилтон: «Наибольшее беспокойство вызывают две «Феррари» позади нас»

Теги Гран-при Испании Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон поделился мнением о перспективах команды на Гран-при Испании.

Пилот «Мерседеса» отметил, что несмотря на надежду побороться за победу, главным образом команде стоит сосредоточиться на обороне против «Феррари».

«Мне все равно кажется, что в квалификации я потерял в скорости [относительно свободных заездов]. Понятно, что это всегда вопрос перспективы – так что возможно, что соперники просто сделали шаг вперед. Но мне определенно кажется, что мы могли сделать больше.

То есть ты начинаешь выжимать из машины что-то большее – и ей это не нравится. В практике, когда ты оставляешь небольшой запас, машина работает отлично. Но когда ты начинаешь давить, стараться выжимать из нее абсолютный максимум, пытаясь улучшить время на круге, вот тут и начинаются проблемы.

Думаю, что все дело в шинах. Как вы могли видеть, в первой практике я был на 0,7 секунды медленнее просто из-за проблемы с термочехлами. К следующей сессии мы решили проблему, но все равно оказались в положении догоняющих. В остальном же хорошо, что мы все равно оказались в числе лидеров – это моя лучшая квалификация в году, я доволен.

Бороться за победу в гонке будет трудно. Мне кажется, что Макс и Ландо будут очень быстры. Позиция на трассе здесь решает все, так что я надеюсь, что мы с Джорджем сможем надавить на лидеров, действовать за счет стратегии. Завтра все будет зависеть от работы с шинами.

Наибольшее беспокойство вызывают две «Феррари» позади нас. Нас всех разделяет 0,05 секунды – от 3-го до 6-го места. В этот уик-энд они обновили машину. У них отличный темп на длинной дистанции, так что нам, скорее, нужно будет работать как одна команда и постараться удержать позиции», – рассказал Хэмилтон.

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4 комментария
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Хэму уже начинает волноваться за свою будущую команду. Мерс за полгода совершил большой скачок в развитии болида, а Феррари топчится на месте
+16
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+14
Глас вопиющего в пустыне!
Какая, нафиг, "командная работа"?!
Жоржику, главное, опередить тебя.
Далее он будет требовать по радио приоритетную стратегию и обязательно запорет концовку.
Это уже фирменный стиль.
+15
-2
+13
Ответ Пинок Ногоев
Глас вопиющего в пустыне! Какая, нафиг, "командная работа"?! Жоржику, главное, опередить тебя. Далее он будет требовать по радио приоритетную стратегию и обязательно запорет концовку. Это уже фирменный стиль.
Скажу больше, он закрашит напарника и обгадит все, что можно.
+4
-1
+3
Ответ Mik mik
Скажу больше, он закрашит напарника и обгадит все, что можно.
Да, это в стиле хэма
+2
-2
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