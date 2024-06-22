Пьер Гасли о 7-м месте в квалификации: «Нам важно найти ответы, ведь, направляясь сюда, мы явно не ждали такого»

Гасли подвел итоги квалификации «Ф-1» в Испании.

Пилот « » признался, что он и команда не ожидали прохода в третий сегмент в Барселоне.

«Думаю, никто такого не ожидал. Я всегда говорил им [команде], что лучше, когда нам приходится объяснять избыток темпа, нежели его нехватку. Но нам также важно найти эти ответы, ведь, направляясь сюда, мы явно не ждали, что пройдем в третий сегмент.

Со вчерашнего дня у нас был неплохой темп, даже сегодня мы провели очень хорошую сессию.

Смотря на отставания, видно, что мы всего в 0,15 секунды от Льюиса [Хэмилтона] и даже Карлоса [Сайнса]. «Феррари» не так давно удалось выиграть гонку, так что должен сказать, все это очень странно, но мы примем это. Это была хорошая квалификация и, думаю, отличная прибавка к мотивации команды», – сказал .

Пьер также поделился мнением насчет того, что ему предстоит стартовать с одного ряда с напарником из-за штрафа Серхио Переса в три позиции. Ранее две гонки подряд между французами возникали конфликты.

«Думаю, нам нужно [обсудить это с командой], основываясь на недавних заездах. Как профессионал я знаю, что должен делать и всегда пилотирую чисто [при борьбе с напарником] – я всегда так поступал».

Гран-при Испании-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й