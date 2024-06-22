Юки Цунода: «Надеюсь, на темп повлияли особенности трассы, но мы также знаем, что могли справиться лучше»

Теги Гран-при Испании Формула-1 Юки Цунода РБ Авто

Цунода выказался о провале в квалификации в Испании.

Пилот «РБ» удивлен 17-м местом в квалификации к Гран-при Испании.

«Кажется, обновления работают так, как ожидалось. Так что думаю, пакет новинок работает. Ничего странного не происходит, но просто в этот уик-энд что-то… Мы попробовали несколько способов, но, очевидно, не смогли изменить ситуацию.

Как минимум, я хотел услышать от команды, что мы 16-е. Но 17-е место – это довольно далеко относительно того, чего я хотел или где я ожидал оказаться после того круга. По крайней мере я чувствую, что способен извлечь максимум из этой позиции, но в то же время я весьма разочарован тем, что оказался 17-м после такого круга.

Надеюсь, на темп повлияли особенности трассы, но мы также знаем, что могли справиться лучше при подготовке на этой неделе. И мы знаем, чего нам не хватает, чтобы, вероятно, улучшить нынешнюю ситуацию.

Но во всяком случае на этой неделе нам не удалось собрать все воедино – и это, возможно, сильно нас ограничило», – подчеркнул Цунода.  

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