Тото Вольфф о 2-м ряде «Мерседеса»: «Приличный результат, но не более»
Вольфф сдержанно оценил скорость «Мерседеса» в барселонской квалификации.
Исполнительный директор и руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о том, что Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл показали третье и четвертое времена в квалификации к Гран-при Испании.
«Нездорово. Третье и четвертое могло стать пятым и шестым, ведь мы оказались так близко к «Феррари».
Три десятые от лидеров – вчера ситуация выглядела иначе. Может, мы слишком оптимистично оценили вчерашнюю скорость. В целом это приличный результат, но не более.
Разрывы крошечные. Сегодня было видно, как ситуация склоняется в одну сторону, затем в другую. Я рад, что все хорошо сложилось для [Хэмилтона] сегодня. [Ферстаппена] победил Ладно [Норрис], в нашем случае отставание – три десятые. Посмотрим, как «Макларен» проявит себя завтра, хорошо, что [«Ред Булл»] бросают вызов. Может, завра у нас будет хороший день», – заявил босс.
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