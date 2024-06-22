Тото Вольфф о 2-м ряде «Мерседеса»: «Приличный результат, но не более»

Теги Гран-при Испании Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Джордж Расселл Ландо Норрис Авто

Вольфф сдержанно оценил скорость «Мерседеса» в барселонской квалификации.

Исполнительный директор и руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о том, что Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл показали третье и четвертое времена в квалификации к Гран-при Испании.

«Нездорово. Третье и четвертое могло стать пятым и шестым, ведь мы оказались так близко к «Феррари».

Три десятые от лидеров – вчера ситуация выглядела иначе. Может, мы слишком оптимистично оценили вчерашнюю скорость. В целом это приличный результат, но не более.

Разрывы крошечные. Сегодня было видно, как ситуация склоняется в одну сторону, затем в другую. Я рад, что все хорошо сложилось для [Хэмилтона] сегодня. [Ферстаппена] победил Ладно [Норрис], в нашем случае отставание – три десятые. Посмотрим, как «Макларен» проявит себя завтра, хорошо, что [«Ред Булл»] бросают вызов. Может, завра у нас будет хороший день», – заявил босс.

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4 комментария
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Ответ Mittermeyer
Естественно радости не будет, когда пришлось упустить поул из за письма о саботаже. Пришлось Рассела подстраивать под темп Льюиса, а это на 2-3 десятки медленнее обычного Рассела.
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"[Ферстаппена] победил Ладно [Норрис]", поправьте
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