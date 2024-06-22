Льюис Хэмилтон: «Очень доволен попаданием в топ-3, мы сделали огромный шаг вперед»

Хэмилтон рад 3-му месту в квалификации к .

Пилот « » отметил прогресс команды в работе с болидом, а также выразил надежду на то, что в завтрашней гонке сможет оказать давление на лидеров.

«Я очень доволен. Очень счастлив и благодарен за попадание в топ-3. Год получается довольно трудным, всем приходится упорно работать, и сейчас мы видим, как эта работа начинает постепенно давать свои плоды.

Я не ожидал, что обязательно буду бороться за поул, но обновления, которые постоянно появляются на машине, позволяют нам сокращать отставание от лидеров. Так что я просто рад тому, что оказался на этой позиции.

На самом деле мы сделали просто огромный шаг вперед и заслуга в этом абсолютно каждого сотрудника на базе «Мерседеса» – которые работают над дизайном болида, разрабатывают новые детали, готовят их, а мы потом привозим их на гонки.

Машина постепенно превращается в тот гоночный болид, с которым мы, я надеюсь, действительно сможем бороться с лидерами.

сегодня тоже отлично выступил, так что я надеюсь, что завтра мы вместе сможем оказать давление на соперников впереди», – рассказал .

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