Льюис Хэмилтон: «Очень доволен попаданием в топ-3, мы сделали огромный шаг вперед»

Теги Гран-при Испании Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Хэмилтон рад 3-му месту в квалификации к Гран-при Испании.

Пилот «Мерседеса» отметил прогресс команды в работе с болидом, а также выразил надежду на то, что в завтрашней гонке сможет оказать давление на лидеров.

«Я очень доволен. Очень счастлив и благодарен за попадание в топ-3. Год получается довольно трудным, всем приходится упорно работать, и сейчас мы видим, как эта работа начинает постепенно давать свои плоды.

Я не ожидал, что обязательно буду бороться за поул, но обновления, которые постоянно появляются на машине, позволяют нам сокращать отставание от лидеров. Так что я просто рад тому, что оказался на этой позиции.

На самом деле мы сделали просто огромный шаг вперед и заслуга в этом абсолютно каждого сотрудника на базе «Мерседеса» – которые работают над дизайном болида, разрабатывают новые детали, готовят их, а мы потом привозим их на гонки.

Машина постепенно превращается в тот гоночный болид, с которым мы, я надеюсь, действительно сможем бороться с лидерами.

Джордж сегодня тоже отлично выступил, так что я надеюсь, что завтра мы вместе сможем оказать давление на соперников впереди», – рассказал Хэмилтон.

Квала «Ф-1» в Барселоне. Норрис вырвал поул у Ферстаппена – отрыв меньше 0,1 секунды

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
Можешь не сомневаться, что завтра Жоржик сам, начиная с входа в первый поворот, будет атаковать Люиса, как барашек забор.
Это его главная задача на сезон - обыграть напарника.
Все остальное он все равно запорет.
+18
-2
+16
Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
Смотрю не отпускает тебя, под каждой новость про него отписывается человек без собственной жизни.
+16
-1
+15
Ответ Mittermeyer
Может себе позволить, он все таки победил. Рассел своими результатами выгнал Хэмилтона из команды, в который он выступал с 2013 года и выиграл 6 титулов чемпиона мира.
как ты можешь нести такую ересь...
+6
-1
+5
Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
"Рассел будет очень доволен, когда на основе данных Хэмилтона из практик опять возьмёт поул или будет в топ 3 в квале, в то время пока его напарник будет за топ 7 бороться." - это твои слова. Облажался и сразу позабыл свои слова? Походу, если Хэм завтра опередит Джорджа, опять переобуешься.
+6
-2
+4
Ответ burefan
как ты можешь нести такую ересь...
Человек болен, вот и несет
+4
0
+4
Ответ Mittermeyer
Так это же правда, фанатизм к Хэмилтону застилает глаза и не дает взглянуть на вещи здраво, как я
Правда, что опять таблетки не выпил и понёс чушь
+2
0
+2
Ответ Scorpio
Прямо как Хэмилтон в прошлом году, когда в первом повороте столкнулся с Расселом, но сошел сам? Или то другое?
Там было обоюдоостро и спорно.
А другое тут то, что на поверхности: Джордж, очевидно, повернут на соперничестве с Хэмилтоном.
Чего никак не возможно сказать наоборот. Для Люиса это слишком мало.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий