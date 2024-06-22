Джордж Расселл: «Думаю, у нас есть темп, чтобы побороться за победу»

Расселл подвел итоги квалификации «Ф-1» в Испании.

Пилот « » полагает, что у команды есть шанс выиграть Гран-при Испании.

«Думаю, мы верили [в то, что можем побороться за поул], болид по ощущениям был великолепен. Мы традиционно хорошо выступаем здесь – в Барселоне.

Думаю, отставание от Ландо [Норриса] и Макса [Ферстаппена] было, возможно, чуть больше, чем мы ожидали.

Не думаю, что Льюис [Хэмилтон] и я проехали идеальные круги. Они получились хорошими, но на таком требовательном треке, как этот, необходимо ввести температуру шин в «рабочее окно» и просто найти лишнюю пару десятых секунды – именно это удалось сегодня Ландо, а не нам.

Третье и четвертое место – это очень хорошие позиции для борьбы завтра. Думаю, на такой трассе темп машины всегда будет иметь ключевое значение. Вы можете предпринять какие-то стратегические шаги – например, в вопросе износа шин – но если у вас есть преимущество в 0,1 секунды, то это всегда будет иметь большее значение, чем стратегия.

Конечно, мы попробуем что-то придумать, но мы надеемся, что у нас есть темп для борьбы с Максом и Ландо. Думаю, у нас есть темп, чтобы побороться за победу. Мы уже проводим третью гонку подряд с этими новинками. Здорово вернуться в борьбу», – отметил .

Гран-при Испании-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й