Ландо Норрис: «У меня немного поулов, но из тех, что были, этот лучший»

Норрис поделился планами на Гран-при Испании.

Пилот « » собирается одержать победу на этапе в Барселоне, взяв поул в квалификации.

«Круг вышел вполне идеальным. Знаете, когда вы проезжаете хороший круг и очень взволнованы… В итоге все вышло идеально. Все еще плотно, но я все равно очень рад.

Я бы сказал, что это мой лучший поул. У меня их немного, но из тех, что были, этот лучший.

На протяжении всего уик-энда мы шли очень плотно, но все свелось к тому, чтобы проехать идеальный круг – это я и сделал сегодня.

И речь не только об этом уик-энде. Мы быстры на протяжении последних двух месяцев. Мы сильны, начиная с Майами.

Мы упускали поулы из-за того, что не удавалось собрать идеальный круг, и сегодня круг получился блестящим.

Макс [Ферстаппен] и «Ред Булл», кажется, чуть сильнее в этот уик-энд, но мы внесли небольшие изменения перед финальной практикой. Мне нужно было улучшить пару моментов, и мы справились с этим.

Знаю, бороться с Максом, с Льюисом [Хэмилтоном] и остальными позади будет тяжело. Мы здесь, чтобы победить – вот мой план», – высказался Норрис.

Гран-при Испании-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й