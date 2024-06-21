Руководитель «Астон Мартин» о слухах про переход Ньюи: «Пару лет назад никто бы не воспринял это всерьез. Нам это льстит»

В «Астон Мартин» прокомментировали слухи об интересе к Ньюи .

По данным нидерландского De Telegraaf, «Астон Мартин» недавно провела частную экскурсию по новой базе для Эдриана Ньюи, которого в команде намерены пригласить на должность главного конструктора.

Вскоре после этого британский Telepragh сообщил о том, что команда не может договориться со специалистом о зарплате: Ньюи просит более $30 млн в год, однако владелец коллектива Лоренс Стролл с этим не согласен.

По ходу Гран-при Испании вопрос о потенциальном переходе задали руководителю команды Майку Краку.

«Когда вы видите, сколько имен связали с нашим проектом за последнее время, то это [можно оценить, как] заслугу видения Лоренса.

Думаю, это придают проекту авторитет. Возможно, пару лет назад, если бы мы связали эти имена с нашей командой, никто бы не воспринял это всерьез. Думаю, нам это льстит», – ответил Крак.

Алонсо тонет, «Астон Мартин» исчезла из топ-10. Что происходит с главным сюрпризом «Ф-1»?

