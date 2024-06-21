Ландо Норрис: «Я сразу почувствовал себя комфортно за рулем болида, борьба очень плотная»

Теги Гран-при Испании Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норрис оценил перспективы «Макларена» на Гран-при Испании.

Пилот британской команды подвел итоги пятничных свободных заездов, отметив, что на данный момент «Макларену» нужно стремиться понемногу улучшить работу болида во всех областях.

«День прошел нормально. Понятно, что в столь жарких условиях просто никогда не бывает, шины очень быстро начинают перегреваться, поэтому удерживать их в оптимальном температурном окне довольно сложно.

Как бы то ни было, мы хорошо начали уик-энд. Я сразу почувствовал себя комфортно за рулем болида. Борьба очень плотная. Так что главной задачей будет постараться улучшить определенные небольшие вещи завтра – поскольку я уверен, что как и в Канаде нас ждет очень и очень плотная борьба.

При этом я бы не стал выделять какую-то отдельную область, нам просто нужно понемногу прибавить везде. Вероятно, в каких-то областях будет проще прибавить, чем в других. В любом случае, мы все обсудим», – рассказал Норрис.

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1 комментарий
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Осталось завтра не налажать, а особенно в гонке
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