Ландо Норрис: «Я сразу почувствовал себя комфортно за рулем болида, борьба очень плотная»

Норрис оценил перспективы « » на .

Пилот британской команды подвел итоги пятничных свободных заездов, отметив, что на данный момент «Макларену» нужно стремиться понемногу улучшить работу болида во всех областях.

«День прошел нормально. Понятно, что в столь жарких условиях просто никогда не бывает, шины очень быстро начинают перегреваться, поэтому удерживать их в оптимальном температурном окне довольно сложно.

Как бы то ни было, мы хорошо начали уик-энд. Я сразу почувствовал себя комфортно за рулем болида. Борьба очень плотная. Так что главной задачей будет постараться улучшить определенные небольшие вещи завтра – поскольку я уверен, что как и в Канаде нас ждет очень и очень плотная борьба.

При этом я бы не стал выделять какую-то отдельную область, нам просто нужно понемногу прибавить везде. Вероятно, в каких-то областях будет проще прибавить, чем в других. В любом случае, мы все обсудим», – рассказал .

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