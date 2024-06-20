Макс Ферстаппен: «Если сравнивать с последними гонками – да, эта трасса должна лучше подойти «Ред Булл»

Ферстаппен высказался о перспективах команды на .

Пилот « » не согласен с тем, что на трассе в Барселоне у команды будет такое же преимущество, как было на старте сезона.

«Не думаю, что все будет так же, как в начале сезона. Да, обычно эта трасса хорошо подходит нашему болиду. Мы воодушевлены и взволнованы – ведь мы понимаем, что соперники постепенно догоняют, чувствуют уверенность. Но если сравнивать с последними гонками – да, эта трасса должна лучше нам подойти.

Но вообще люди постоянно прибавляют, и порой ты можешь провести гоночный уик-энд лучше других просто потому, что сможешь лучше настроить свою машину. Ведь в конечном счете вы можете привозить разные новинки, но в итоги решающим фактором становятся настройки. Посмотреть хотя бы на «Формулу-2» – там одинаковые болиды, но между командами и их операционной деятельностью все равно может быть огромная разница, каждый можешь ошибиться. Вот почему нужно стараться все делать правильно», – рассказал .

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