Фернандо Алонсо: «Я был бы не против дождя в воскресенье»

Алонсо поделился мнением о перспективах «Астон Мартин» в Барселоне.

Двукратный чемпион «Ф-1» считает, что не стоит придавать излишне большого значения успешному выступлению на , и что на этапе в « » только предстоит доказать прогресс в работе с болидом:

«Каждая гонка приносит сюрприз. Иногда это приятные сюрпризы, иногда не очень. Посмотрим, как все сложится здесь.

Гонка в Канаде оказалась для нас лучшей на данный момент в этом сезоне – чего, после двух трудных уик-эндов в Монако и Имоле, мы никак не ожидали. Сейчас нужно дождаться хотя бы первой практики, чтобы увидеть, как пойдут дела.

Я был бы рад сказать, что мы на правильном пути, но нам нужно подтвердить это хотя бы еще в паре гонок, потому что в Канаде слишком специфическая, уникальная трасса. И поскольку я не знаю, как наша машина сейчас работает в сухих условиях, я был бы не против дождя в воскресенье».

Также Алонсо прокомментировал слухи о том, что «Астон Мартин» ведет переговоры с :

«Да, я читал новости, видел эти слухи, но источники у этих слухов те же, которые совсем недавно сообщали о контракте Ньюи с «Феррари», и что объявлено об этом будет еще до Гран-при Канады. Так что слухи – это всего лишь слухи».

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