Руководитель «Хааса»: «Магнуссен – серьезный кандидат на место в 2025 году»

Магнуссен сохраняет шансы остаться в «Хаасе».

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу сообщил, что по-прежнему претендует на место в составе в следующем сезоне.

Считается, что один из кокпитов займет юниор « » , а Магнуссена может заменить из « » или пилот «Альпин» Эстебан Окон.

«[Магнуссен] в борьбе, безусловно. Не хочу говорить, со сколькими гонщиками мы общаемся, но, несомненно, Кевин – серьезный кандидат на место в предстоящем сезоне, ведь он отличный пилот.

После прихода Нико [Хюлькенберга] он еще прибавил как командный игрок, он понимает, что необходимо для движения коллектива вперед. Он упорно трудится, и я очень благодарен ему за это», – заявил менеджер.

Комацу также прокомментировал уход Нико Хюлькенберга из «Хааса» в «Заубер» в 2025 году:

«Он очень хорош.

Он публично заявил, что я пытался его сохранить. Не буду говорить, почему мы не пришли к соглашению, но это точно не недостаток воли с обоих сторон. Просто так сложились обстоятельства.

Иногда время вне «Ф-1» идет на пользу. Ты можешь по-новому взглянуть на ситуацию, понять, что у тебя было, что ты потерял, чего ты хочешь в своей жизни. У меня ощущение, что и Кевин, и Нико – окей, я не знал Нико, но знал Кевина и до, и после – и он точно сильно прибавил в плане нацеленности.

Полагаю, то же можно сказать и о Нико. Если говорить о скорости, ты не можешь внезапно ее утратить, и дело в том, как ты распоряжаешься собой, как выжимаешь максимум из себя и из команды, понимаешь ли ты, как это сделать.

[Хюлькенберг] оказал огромную помощь, Нико выдает превосходные квалификационные круги, это наш ориентир. И, опять же, если говорить о гоночном темпе, он упорно работает и добился прогресса».

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