Руководитель «Хааса»: «Магнуссен – серьезный кандидат на место в 2025 году»

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Магнуссен сохраняет шансы остаться в «Хаасе».

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу сообщил, что Кевин Магнуссен по-прежнему претендует на место в составе в следующем сезоне.

Считается, что один из кокпитов займет юниор «Феррари» Оливер Бермэн, а Магнуссена может заменить Валттери Боттас из «Заубера» или пилот «Альпин» Эстебан Окон.

«[Магнуссен] в борьбе, безусловно. Не хочу говорить, со сколькими гонщиками мы общаемся, но, несомненно, Кевин – серьезный кандидат на место в предстоящем сезоне, ведь он отличный пилот.

После прихода Нико [Хюлькенберга] он еще прибавил как командный игрок, он понимает, что необходимо для движения коллектива вперед. Он упорно трудится, и я очень благодарен ему за это», – заявил менеджер.

Комацу также прокомментировал уход Нико Хюлькенберга из «Хааса» в «Заубер» в 2025 году:

«Он очень хорош.

Он публично заявил, что я пытался его сохранить. Не буду говорить, почему мы не пришли к соглашению, но это точно не недостаток воли с обоих сторон. Просто так сложились обстоятельства.

Иногда время вне «Ф-1» идет на пользу. Ты можешь по-новому взглянуть на ситуацию, понять, что у тебя было, что ты потерял, чего ты хочешь в своей жизни. У меня ощущение, что и Кевин, и Нико – окей, я не знал Нико, но знал Кевина и до, и после – и он точно сильно прибавил в плане нацеленности.

Полагаю, то же можно сказать и о Нико. Если говорить о скорости, ты не можешь внезапно ее утратить, и дело в том, как ты распоряжаешься собой, как выжимаешь максимум из себя и из команды, понимаешь ли ты, как это сделать.

[Хюлькенберг] оказал огромную помощь, Нико выдает превосходные квалификационные круги, это наш ориентир. И, опять же, если говорить о гоночном темпе, он упорно работает и добился прогресса».

Руководитель «Хааса»: «Я всерьез рассматриваю Окона. Он победитель Гран-при с опытом, но все еще очень молод»

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4 комментария
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Ну судя по словам Кевина он уже сам настроился на уход. Но приятно, что Камацу так хорошо о своих гонщиках отзывается.
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Вообще, Хаас последние годы был крайне интересен с точки зрения определения истинного класса гонщиков:
Мазепин в ноль проиграл Мику - вылетел, Мик - Магнуссену - туда же. Магнуссен проигрывает Хюльку...
По логике было бы интересно глянуть Бермена рядом с Нико, но раз уж так не получается, то его темп относительно Магнуссена был бы более показателен, чем против Окона, для которого это тоже будет новый болид.
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+2
Ответ пашу
Вообще, Хаас последние годы был крайне интересен с точки зрения определения истинного класса гонщиков: Мазепин в ноль проиграл Мику - вылетел, Мик - Магнуссену - туда же. Магнуссен проигрывает Хюльку... По логике было бы интересно глянуть Бермена рядом с Нико, но раз уж так не получается, то его темп относительно Магнуссена был бы более показателен, чем против Окона, для которого это тоже будет новый болид.
Мазепин не совсем по спорт принципу вылетел)
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