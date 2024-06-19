Ральф Шумахер: «У «Ред Булл» в Барселоне не возникает проблем. У «Феррари» же могут быть трудности с износом шин»

Теги Гран-при Испании Феррари Макларен Ред Булл Ральф Шумахер Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Ральф Шумахер оценил перспективы команд на Гран-при Испании.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Макс Ферстаппен и «Ред Булл» будут главными фаворитами гонки в Барселоне.

«Трасса в Барселоне всегда была и всегда будет очень непростой – и побеждает там всегда лучшая машина. На этой трассе обнажаются все слабые стороны болидов.

Думаю, у «Феррари» вновь будут некоторые проблемы с износом шин, а у Макса Ферстаппена и «Ред Булл» будет реальное преимущество над конкурентами. У «Ред Булл» на этой трассе не возникает проблем.

«Макларен» тоже должен вернуться в число лидеров – поскольку у них довольно универсальная машина, а также у них есть Ландо Норрис, который превратился в одного из самых востребованных гонщиков «Формулы-1».

Главный вопрос, который пока остается без ответа – смогут ли в «Мерседесе» развить успех после хорошего выступления на Гран-при Канады? Я подозреваю, что не в полной мере. Просто потому что в Барселоне они не смогут в той же мере использовать преимущество мощности своего двигателя, как делали в Канаде. Хотя я надеюсь, что последние тенденции в отношении «Мерседеса» сохранятся», – расскзаал Шумахер.

«Мерседес» правда вернулся к сражениям за победы в «Ф-1»? Похоже, да – вот их секреты

5 комментариев
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Уровень эксперта впечатляет, делает прогноз с учётом прошлых тачек, нет у фур проблем с износом с этой машиной, даже их недокопия в хаасе решила их значительно, и я помню была гонка где эклер очень долгий отрезок проехал без износа.
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Ответ Фридрих Свинько
Верно, в Японии все ехали 2 питах (ну плюс еще 1 после краша на 1м круге), а Леклер на на 1. В итоге старт 8 - финиш 4. В этом сезоне у них все нормально с резиной
Даже немного излишне , теперь есть проблемы с прогревом в квалах, странно лишь что эксперт и гонщик этого не видит, надо как то более актуальную давать информацию.
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Ответ Luca di Montezemolo
Уровень эксперта впечатляет, делает прогноз с учётом прошлых тачек, нет у фур проблем с износом с этой машиной, даже их недокопия в хаасе решила их значительно, и я помню была гонка где эклер очень долгий отрезок проехал без износа.
Случайно не в Монако?
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Ответ Flylink
Случайно не в Монако?
Нет, эклер провалил квалу, но очень долго проехал первый отрезок, где то в начале чампа было когда он сливал квалы может какая нибудь Япония, где трасса похожа на барсу и там высокий износ. Монако нет смысла учитывать при оценке износа.
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Ответ Luca di Montezemolo
Нет, эклер провалил квалу, но очень долго проехал первый отрезок, где то в начале чампа было когда он сливал квалы может какая нибудь Япония, где трасса похожа на барсу и там высокий износ. Монако нет смысла учитывать при оценке износа.
Верно, в Японии все ехали 2 питах (ну плюс еще 1 после краша на 1м круге), а Леклер на на 1. В итоге старт 8 - финиш 4. В этом сезоне у них все нормально с резиной
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