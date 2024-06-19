Ральф Шумахер: «У «Ред Булл» в Барселоне не возникает проблем. У «Феррари» же могут быть трудности с износом шин»
Ральф Шумахер оценил перспективы команд на Гран-при Испании.
Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Макс Ферстаппен и «Ред Булл» будут главными фаворитами гонки в Барселоне.
«Трасса в Барселоне всегда была и всегда будет очень непростой – и побеждает там всегда лучшая машина. На этой трассе обнажаются все слабые стороны болидов.
Думаю, у «Феррари» вновь будут некоторые проблемы с износом шин, а у Макса Ферстаппена и «Ред Булл» будет реальное преимущество над конкурентами. У «Ред Булл» на этой трассе не возникает проблем.
«Макларен» тоже должен вернуться в число лидеров – поскольку у них довольно универсальная машина, а также у них есть Ландо Норрис, который превратился в одного из самых востребованных гонщиков «Формулы-1».
Главный вопрос, который пока остается без ответа – смогут ли в «Мерседесе» развить успех после хорошего выступления на Гран-при Канады? Я подозреваю, что не в полной мере. Просто потому что в Барселоне они не смогут в той же мере использовать преимущество мощности своего двигателя, как делали в Канаде. Хотя я надеюсь, что последние тенденции в отношении «Мерседеса» сохранятся», – расскзаал Шумахер.
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