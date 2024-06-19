Фернандо Алонсо о новом регламенте: «Мне бы хотелось видеть больше свободы при проектировании болидов»
Алонсо не ждет радикальных изменений от нового регламента «Ф-1».
Пилот «Астон Мартин» считает, что в 2026 году «Формула-1» вряд ли кардинальным образом изменится при переходе на новый технический регламент.
«Да, безусловно, новые правила не идеальны, но такова природа «Формулы-1». Лично мне бы хотелось видеть больше свободы при проектировании, потому что в данный момент болиды всех команд «Ф-1» очень похожи друг на друга.
Возможностей для реализации оригинальных идей очень мало. Поэтому, если вы начнете период [действия нового регламента] с ошибки, то вряд ли сможете ее исправить. Как бы то ни было, когда я был ребенком – болиды «Формулы-1» выглядели совсем иначе.
У одной машины мог быть высоко задранный носовой обтекатель, у другой наоборот нос мог быть занижен, а у кого-то вообще было шесть колес. Теперь же эта креативность утрачена – а мне бы хотелось видеть больше подобных вещей.
В любом случае, я не слишком встревожен новым регламентом [в отличие от представителей многих других команд]. И мне эти перемены не кажутся столь уж радикальными. Да, их будут продавать под видом радикальных изменений, потому что «Формула-1» продает идею того, что каждые 4-5 лет все кардинально меняется и происходит обновление. Но на самом деле все эти вариации «Формулы-1» очень похожи друг на друга.
При этом новый регламент привлекает новых производителей – например, «Ауди». Интерес проявляли и другие производители двигателей, так что я вижу, что в первую очередь это было сделано из коммерческих интересов.
Но я не думаю, что сами гонки, гоночные уик-энды или общий уровень конкурентоспособности как-то революционно изменится», – рассказал Алонсо.
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