Фернандо Алонсо о новом регламенте: «Мне бы хотелось видеть больше свободы при проектировании болидов»

Теги техника Фернандо Алонсо Формула-1 регламент Астон Мартин Авто

Алонсо не ждет радикальных изменений от нового регламента «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин» считает, что в 2026 году «Формула-1» вряд ли кардинальным образом изменится при переходе на новый технический регламент.

«Да, безусловно, новые правила не идеальны, но такова природа «Формулы-1». Лично мне бы хотелось видеть больше свободы при проектировании, потому что в данный момент болиды всех команд «Ф-1» очень похожи друг на друга.

Возможностей для реализации оригинальных идей очень мало. Поэтому, если вы начнете период [действия нового регламента] с ошибки, то вряд ли сможете ее исправить. Как бы то ни было, когда я был ребенком – болиды «Формулы-1» выглядели совсем иначе.

У одной машины мог быть высоко задранный носовой обтекатель, у другой наоборот нос мог быть занижен, а у кого-то вообще было шесть колес. Теперь же эта креативность утрачена – а мне бы хотелось видеть больше подобных вещей.

В любом случае, я не слишком встревожен новым регламентом [в отличие от представителей многих других команд]. И мне эти перемены не кажутся столь уж радикальными. Да, их будут продавать под видом радикальных изменений, потому что «Формула-1» продает идею того, что каждые 4-5 лет все кардинально меняется и происходит обновление. Но на самом деле все эти вариации «Формулы-1» очень похожи друг на друга.

При этом новый регламент привлекает новых производителей – например, «Ауди». Интерес проявляли и другие производители двигателей, так что я вижу, что в первую очередь это было сделано из коммерческих интересов.

Но я не думаю, что сами гонки, гоночные уик-энды или общий уровень конкурентоспособности как-то революционно изменится», – рассказал Алонсо.

«Ф-1» будущего напрягла команды и гонщиков: болиды замедлятся до «Ф-2», но станут еще опаснее! Правила уже правят

6 комментариев
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Ответ Shico_I
Если болиды будут сильно разными, то и разрывы между ними могут увеличиться. А цель была - разрывы сократить
Так может моносерию и разрывов не будет? Ф1 всегда привлекла тем, что кроме борьбы пилотов, в ней всегда была борьба инженеров, разных подходов к проектированию, разные взгляды на болид у разных производителей. Гонок где болиды одинаковые, как цыплята в инкубаторе, итак достаточно
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Все детально проанализировал, продумал и выдал умнейшую речь. Фернандо Алонсо помимо того, что быстрейший гонщик планеты, так ещё и умнейший мужчина. Максимально всесторонне развитый человек.
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попахивает приходом Ньюи.
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Ответ vizl
Так может моносерию и разрывов не будет? Ф1 всегда привлекла тем, что кроме борьбы пилотов, в ней всегда была борьба инженеров, разных подходов к проектированию, разные взгляды на болид у разных производителей. Гонок где болиды одинаковые, как цыплята в инкубаторе, итак достаточно
Это понятно, но борьба инженеров в таком виде, когда формируются гигантские отрывы, зрелищу увы не способствует
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