Фернандо Алонсо о новом регламенте: «Мне бы хотелось видеть больше свободы при проектировании болидов»

Алонсо не ждет радикальных изменений от нового регламента «Ф-1».

Пилот « » считает, что в 2026 году « » вряд ли кардинальным образом изменится при переходе на новый технический регламент.

«Да, безусловно, новые правила не идеальны, но такова природа «Формулы-1». Лично мне бы хотелось видеть больше свободы при проектировании, потому что в данный момент болиды всех команд «Ф-1» очень похожи друг на друга.

Возможностей для реализации оригинальных идей очень мало. Поэтому, если вы начнете период [действия нового регламента] с ошибки, то вряд ли сможете ее исправить. Как бы то ни было, когда я был ребенком – болиды «Формулы-1» выглядели совсем иначе.

У одной машины мог быть высоко задранный носовой обтекатель, у другой наоборот нос мог быть занижен, а у кого-то вообще было шесть колес. Теперь же эта креативность утрачена – а мне бы хотелось видеть больше подобных вещей.

В любом случае, я не слишком встревожен новым регламентом [в отличие от представителей многих других команд]. И мне эти перемены не кажутся столь уж радикальными. Да, их будут продавать под видом радикальных изменений, потому что «Формула-1» продает идею того, что каждые 4-5 лет все кардинально меняется и происходит обновление. Но на самом деле все эти вариации «Формулы-1» очень похожи друг на друга.

При этом новый регламент привлекает новых производителей – например, «Ауди». Интерес проявляли и другие производители двигателей, так что я вижу, что в первую очередь это было сделано из коммерческих интересов.

Но я не думаю, что сами гонки, гоночные уик-энды или общий уровень конкурентоспособности как-то революционно изменится», – рассказал .

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