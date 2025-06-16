Фернандо Алонсо: «Хороший уик-энд – команда отлично поработала и была вознаграждена набранными очками»

Алонсо доволен попадание в топ-10 в Монреале.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Канады, отметив, что команда может быть довольна седьмым местом на финише.

Тем не менее, по мнению Алонсо, «Астон Мартин » нужно продолжать работу над улучшением болида и стараться сократить отставание от четверки лидирующих коллективов.

«Я вполне доволен достигнутым нами прогрессом. Машина хорошо работала весь уик-энд. На самом деле, наш темп до гонки смотрелся сильнее, чем оказался на самом деле. Тем не менее, благодаря стартовой позиции нам удалось создать небольшой отрыв, достаточно безопасный для того, чтобы успеть провести пит-стоп и так далее. Это определенно был хороший уик-энд, команда отлично поработала и была вознаграждена набранными очками.

Разумеется, последние обновления болида дали нам больше уверенности в себе, мы можем увереннее атаковать на пределе. Тем не менее, у машины еще остаются определенные слабые стороны, которые нам пока так и не удалось устранить. И особенно заметно это становится в условиях гонки.

Так что впереди еще много работы. В этот раз мы оказались лидерами средней группы, однако топ-команды по-прежнему очень далеко впереди. И нам нужно сокращать это отставание», – рассказал Алонсо.

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