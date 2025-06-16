Фернандо Алонсо: «Кубица – легенда, а после победы в Ле-Мане – даже в большей степени. Счастливый день для автоспорта»

Алонсо назвал Кубицу легендой после триумфа в Ле-Мане.

Двукратный чемпион «Формулы-1» и двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» Фернандо Алонсо поздравил с победой в марафоне Роберта Кубицу , который выступал за рулем гиперкара «Феррари» команды «АФ Корсе».

Алонсо и Кубица – единственные пилоты с победами в Гран-при «Ф-1» и Ле-Мане в XXI веке.

«Я очень рад за него. Мы несколько раз обсуждали, какие это особенные гонки, и он заслужил испытать такое. Он легенда нашего спорта, а теперь, после победы в Ле-Мане, даже в большей степени.

Он прошел через боль после аварии и все остальное. На мой взгляд, сегодня очень счастливый день для автоспорта.

Очень рад за него, и я позвоню ему завтра. Не хочу беспокоить его сегодня! Он будет праздновать. Но я крайне счастлив. Горжусь им», – сообщил пилот «Астон Мартин » в воскресенье на Гран-при Канады .

Кубица стал вторым гонщиком после Алонсо, выигравшим гонку «Ф-1» и «24 часа Ле-Мана» в XXI веке

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