Жак Вильнев: «Правила позволяли остановить гонку красными флагами. Тогда мы бы увидели супер-спринт»

Вильнев остался недоволен концовкой гонки в Монреале.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев подвел итоги Гран-при Канады , высказавшись о столкновении Ландо Норриса с Оскаром Пиастри , а также о действиях дирекции гонки в этом эпизоде.

«Отличный подиум для Антонелли. Ему был нужен такой результат после трех не самых простых последних гонок. Теперь Антонелли почувствует себя немного увереннее, ему это пойдет на пользу.

Жаль лишь то, что потенциально действительно захватывающая и зрелищная гонка в итоге получилась не такой уж захватывающей.

Мне кажется, что в конце заезда правила вполне позволяли дирекции гонки остановить ее красными флагами. Тогда бы мы увидели еще один старт и супер-спринт на два круга в борьбе за победу. Они же решили закончить все скучным финишем за машиной безопасности.

В основном же это была гонка на истощение шин. Все участники берегли шины, вместо того чтобы атаковать.

Что касается столкновения двух пилотов «Макларена», то тут, конечно, проще всего сделать виновным Норриса. Он слишком поздно осознал, что Пиастри постепенно смещается в левую сторону, в то время как его носовой обтекатель уже был около коробки передач Пиастри. И Норрис просто не понял, что происходит.

Норрис не должен был проводить эту атаку, получилось довольно неприятно. И позже в команде будет, что обсудить», – рассказал Вильнев.

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