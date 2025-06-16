Мартин Брандл: «Довольно неуклюжий и совершенно не обязательный маневр в исполнении Норриса»

Брандл высказался о столкновении Норриса с Пиастри в Монреале.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о действиях Ландо Норриса на Гран-при Канады , которые повлекли за собой столкновение с напарником Оскаром Пиастри и сход с дистанции гонки.

«Оскар молодец, потому что вовремя увидел первую атаку, ведь Ландо изначально находился довольно далеко позади, когда решился пойти в эту атаку в 10-м повороте.

Вероятно, Ландо думал, что достал соперника, потому что Оскар входил в последнюю шикану под очень острым углом. В итоге Оскар не стал слишком любезничать с Ландо – но, с другой стороны, а почему он должен был это делать? Ландо же упорно шел в атаку по левой стороне, хотя свободного пространства там видно явно не было.

Не думаю, что в данном случае имело место что-то, кроме неправильной оценки ситуации – Ландо не смог вовремя понять, что никак не сможет провести этот обгон, пока не случился контакт, и он не задел своим передним антикрылом заднее колесо на болиде Пиастри. Так что да, довольно неуклюжий и совершенно не обязательный маневр в исполнении Норриса», – рассказал Брандл.

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