Фернандо Алонсо: «Фантастическая гонка для «Астон Мартин», большие очки в крайне трудных условиях»

Теги Гран-при Испании Гран-при Канады Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Алонсо доволен двойными очками «Астон Мартин» в Монреале.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо занял шестое место на Гран-при Канады, после чего прокомментировал выступление.

Напарник Алонсо Ланс Стролл также попал в очки, финишировав седьмым.

«Фантастическая гонка для команды.

Естественно, мы всегда нацелены на попадание в очки двумя болидами, а шестое и седьмое место – это большие очки. Из-за условий гонка была крайне трудной, на протяжении большей части дистанции трасса была всего в два метра шириной.

Нельзя было заезжать за сухую траекторию, так что гонка получилась очень и очень напряженной. Поздравляю всех, ведь это был тяжелый Гран-при из кокпита», – сказал двукратный чемпион «Формулы-1».

Фернандо также ответил на вопрос, стал ли успех следствием прогресса «Астон Мартин» или характеристик трассы:

«Думаю, это сочетание факторов. Сейчас мы в большей степени довольны машиной, мы поняли кое-какие вещи, и, на мой взгляд, стали сильнее. В то же время Монреаль – один из лучших автодромов для нашей техники.

Вопрос, что случится в Барселоне, но я знаю, что команда работает изо всех сил, чтобы привезти новые детали на следующую гонку. Надеюсь, мы сохраним такой уровень конкурентоспособности».

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2 комментария
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главное это принятие,Ал принял то что в очередной раз промазал с командой,думаю за след два года пару раз Астоны на подиум заскочат,это будет их максимум и Фернандо походу это понял😁
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