Оскар Пиастри: «Мы могли добиться более высокого результата, если бы я и команда справились чуть лучше»

Пиастри сказал, что «Макларен» мог выступить лучше в Канаде.

Пилот « » отметил, что у него и у команды были шансы провести более удачный уик-энд в Монреале.

«Думаю, по ходу гонки было несколько моментов, когда мы могли добиться более высокого результата или лучшей возможности для такого итога, если бы я и команда справились чуть лучше.

В конце мы были уязвимы для « » на новых шинах. Очевидно, оказаться первым болидом, который они собирались атаковать, означало, что мне пришлось отказаться от своей гонки. Думаю, через круг или два они также могли нагнать [Норриса] – казалось, что они были очень близко.

Думаю, заработать так много очков в уик-энд, когда все могло пойти не так – как в квалификации, так и в гонке, – это отличный результат», – резюмировал .

Ферстаппен выиграл безумный Гран-при Канады – под дождем и в мощной борьбе с Норрисом

