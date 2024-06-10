Оскар Пиастри: «Мы могли добиться более высокого результата, если бы я и команда справились чуть лучше»
Пиастри сказал, что «Макларен» мог выступить лучше в Канаде.
Пилот «Макларена» отметил, что у него и у команды были шансы провести более удачный уик-энд в Монреале.
«Думаю, по ходу гонки было несколько моментов, когда мы могли добиться более высокого результата или лучшей возможности для такого итога, если бы я и команда справились чуть лучше.
В конце мы были уязвимы для «Мерседеса» на новых шинах. Очевидно, оказаться первым болидом, который они собирались атаковать, означало, что мне пришлось отказаться от своей гонки. Думаю, через круг или два они также могли нагнать Ландо [Норриса] – казалось, что они были очень близко.
Думаю, заработать так много очков в уик-энд, когда все могло пойти не так – как в квалификации, так и в гонке, – это отличный результат», – резюмировал Пиастри.
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