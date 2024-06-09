«Макларен» финиширует в топ-2 пятый раз подряд, у Норриса победа и 3 вторых места

В Монреале « » продолжил серию успешных гонок.

стал вторым по итогам Гран-при Канады, уступив только гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, и принес британской команде пятый подряд финиш в топ-2.

На счету Ландо победа в и вторые места в Шанхае, Имоле и Монреале. Напарник Норриса завершил вторым Гран-при Монако.

Неудача « », сошедшей двумя машинами, позволила «Макларену» приблизиться ко второй строчке в Кубке конструкторов – разрыв сократился с 68 до 40 баллов.

Норрис стал гонщиком дня в 4-й раз за последние 5 Гран-при

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2024

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