«Макларен» финиширует в топ-2 пятый раз подряд, у Норриса победа и 3 вторых места
В Монреале «Макларен» продолжил серию успешных гонок.
Ландо Норрис стал вторым по итогам Гран-при Канады, уступив только гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, и принес британской команде пятый подряд финиш в топ-2.
На счету Ландо победа в Майами и вторые места в Шанхае, Имоле и Монреале. Напарник Норриса Оскар Пиастри завершил вторым Гран-при Монако.
Неудача «Феррари», сошедшей двумя машинами, позволила «Макларену» приблизиться ко второй строчке в Кубке конструкторов – разрыв сократился с 68 до 40 баллов.
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