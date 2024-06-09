Ландо Норрис: «Такой борьбы, как сейчас, не будет в 2026-2028 годах, пожалуй»
Норрис полагает, что в 2026 году разрывы между командами вновь увеличатся.
После плотнейшей квалификации к Гран-при Канады пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о новом техническом регламенте «Формулы-1», который вступит в силу в 2026-м.
«Думаю, таких дней больше не будет. Такого, как в последние недели, пожалуй, не будет в 2026-м, 2027-м, 2028-м или даже в 2028-2029 годах. Так было всегда.
Каждый раз, когда меняется регламент, разрывы большие. И даже если вспомнить последнюю эру – в 2021-м борьба вновь стала плотной. Все равно было сражение «Ред Булл» против «Мерседеса», и все команды стали ближе. А потом пелотон опять рассеялся.
Было время «Ред Булл», а сейчас, похоже, у нас получилось догнать. Следующий сезон должен получиться захватывающим для всех, от первой до последней [команды]. А потом все это исчезнет в 2026-м.
Сейчас в борьбе и «Мерседес», так что уже четыре команды сражаются в группе лидеров. Это восемь болидов, и будут разные победители. Безусловно, мы не увидим такое в 2026 году. Вопрос в том, хочешь ли ты зрелища и борьбы, как сейчас, или новых перемен, когда несколько лет команды будут далеко друг от друга», – отметил Ландо.
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