Джеймс Эллисон о проблемах «Ред Булл»: «В нашем деле все обожают чужие страдания»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Джеймс Эллисон Авто

В «Мерседесе» предположили, что обновления ослабили «Ред Булл».

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон заявил, что проблемы, с которыми столкнулся «Ред Булл» в последних двух гонках, могут быть связаны с новинками, привезенными чемпионами в Имолу.

«Полагаю, как только в поворотах будет приличных диапазон скоростей, их новинки вновь будут полезны, однако похоже на то, что их обновления – это регресс. В общем, скрестим пальцы в надежде на то, что это действительно помешает их выступлениям.

Неработающие новинки усложняют жизнь, потому что в тот момент, когда ты перестаешь верить своим средствам, тебе приходится сделать шаг назад – и ты теряешь кучу времени. Время – это ваш лучший друг. Его потеря – ваш худший враг», – сказал Эллисон.

На вопрос о том, нравится ли «Мерседесу» наблюдать за трудностями «Ред Булл», технический директор команды ответил: «В нашем деле все обожают чужие страдания».

Кроме того, Эллисон отметил, что не уделяет много внимания прогрессу остальных команд, стараясь сфокусироваться на проблемах W15:

«Должен признаться, я не особо думаю об этом в общих чертах. Я просто думаю, что сейчас мы пребываем в более хорошем положении, чем две гонки назад. Надеюсь, мы станем еще лучше в ближайшие несколько гонок.

Мы перестали позориться и прошли путь от плохой формы в начале сезона до того, чтобы приблизиться к борьбе. Еще чуть больший прогресс, и мы вступим в серьезную борьбу».

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