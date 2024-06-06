Босс «Рено»: «Было бы глупо продать «Альпин», мы точно не сдадимся»

В «Рено» категорически высказались о потенциальной продаже команды «Ф-1».

Исполнительный директор « » Лука де Мео заявил, что команда «Формулы-1» «Альпин» не будет продана на фоне нынешних трудностей.

«Хочу высказаться очень четко. Мы точно не сдадимся. Это не мой стиль. Мы не продадим даже часть. Нам не нужны деньги. Люди делают предложения направо и налево, а потом говорят об этом прессе. Но мы не заинтересованы. Это было бы глупо, и я так не поступлю.

Я не считаю, что мы заслуживаем быть топ-коллективом в данный момент, но мы в «Ф-1» не для того, чтобы быть туристами, так что надо упорно трудиться.

Конечно, мы допустили ошибки. Такое случается. Но я считаю, что сделать «Ф-1» ядром «Альпин» и покрасить болид в синий, чтобы она представляла нашу самобытную автомобильную культуру, было правильным решением.

Это вполне обоснованный выбор бренда, поскольку он всегда был в борьбе. Но команда может выступать гораздо лучше, и я не хочу упускать возможность», – отметил менеджер.

Де Мео прокомментировал провал в 2024 году:

«В начале гибридной эры [в 2014-м] наш мотор не давал результат. Мы были чемпионами мира с «Ред Булл», однако с гибридом все пошло не так. Даже двигатель, разработанный в 2021-м, проигрывал каждый круг от 0,2 до 0,5 секунды. А в этом году мы облажались с болидом. Если собрать все воедино, мы в 1,5 секундах от того, где должны быть.

Я ожидаю значительно более высокие показатели от команды. Мы здесь не для того, чтобы быть 16-ми. Надо оказываться в борьбе как можно чаще. Иногда ты можешь стать вторым, иногда пятым – вот каким должен быть наш уровень».

Лука также высказался о продаже 24 процентов «Альпин» американской группе Redwing Capital Partners в 2023 году:

«Эти ребята – эксперты в развитии спортивных франшиз. Мы инженеры и техники, занимаемся машинами, а они понимают, как поднять ценность «Даллас Ковбойз» с одного миллиарда долларов до восьми всего за несколько лет. Они знают бизнес, и поэтому мы в них нуждаемся. Я никогда не говорю «нет» инвестициям».

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