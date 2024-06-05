Макс Ферстаппен о новом контракте Переса: «Это отличные новости, я рад возможности продолжить наше успешное партнерство»

высказался о продлении контракта «Ред Булл с .

По словам действующего чемпиона, он рад возможности продолжать выступать за одну команду с Серхио и считает его отличным напарником.

«То, что Чеко подписал с командой контракт до 2026 года – это отличные новости. И я рад возможности продолжить наше успешное партнерство, которое мы создали за последние годы.

В прошлом году мы провели рекордный сезона, у нас очень сильная команда, и мы постараемся развить успех и в дальнейшем, в том числе в ближайшие два года», – рассказал Ферстаппен.

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