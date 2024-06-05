Макс Ферстаппен о новом контракте Переса: «Это отличные новости, я рад возможности продолжить наше успешное партнерство»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен высказался о продлении контракта «Ред Булл с Пересом.

По словам действующего чемпиона, он рад возможности продолжать выступать за одну команду с Серхио и считает его отличным напарником.

«То, что Чеко подписал с командой контракт до 2026 года – это отличные новости. И я рад возможности продолжить наше успешное партнерство, которое мы создали за последние годы.

В прошлом году мы провели рекордный сезона, у нас очень сильная команда, и мы постараемся развить успех и в дальнейшем, в том числе в ближайшие два года», – рассказал Ферстаппен.

«Ред Булл» продлил Переса еще на 2 года! И зачем он чемпионам «Ф-1»?

10 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Максимка просто счастлив. Ещё 2 сезона без соперника в команде, что может быть лучше? Липовый чемпионишка с маленькими яйцами.
Когда у Алонсо в напарниках был Физикелла, это было другое?
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Максимка просто счастлив. Ещё 2 сезона без соперника в команде, что может быть лучше? Липовый чемпионишка с маленькими яйцами.
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Никакой это не mad max, обычный плюшевый ньюивозник боящийся любой борьбы, да ещё не умеющий чисто и по правилам ездить, если самовозка закончится надо будет срочно уходить на пенсию, ведь бороться в середине пелетона он не хочет, только с поулов уезжать в закат, и желательно чтобы и не атаковать, и даже не стесняется говорить об этом .
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И да я понимаю что любой приме лучше ездить со вториком, но у нас же тут mad max типа такой мега быстрый и крутой пилот , как он там рассказывал что Хэму привезет вот столько то на одной машине, только отказали в РБ всем и Хэму, и Алонсо и сайнсу, не хочет он ездить на одной машине даже видимо с цунодой, хотя да Цунода Рика опережает, а крутой мега чемпион сливал ему. Просто стыд и позор какой то.
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Успешное партнерство)
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Кто бы сомневался что Ферстапенн рад новому контракту Переса.
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Макс рад, ручного пёсика ещё на два года продлили.
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А могли бы Форточкина подписать, он бы его ,Макса, обязательно закрашил бы!))
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