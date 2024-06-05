Тото Вольфф: «На Гран-при Канады оба наших гонщика получат обновленную версию переднего антикрыла»

Теги Гран-при Канады Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф рассказал о подготовке к Гран-при Канады.

Исполнительный директор «Мерседеса» поделился мнением о текущем положении команды и ее перспективах в ближайших гонках.

«Гоночный уик-энд в Монако вышел для нас обнадеживающим. Мы продолжили прогрессировать в работе с болидом, в целом улучшая баланс и приближаясь к лидерам. Пока этот прогресс не отражается в позициях на трассе, но если мы продолжим сокращать отставание от лидирующих команд, то и это тоже со временем случится.

На Гран-при Канады оба наших гонщика получат обновленную версию переднего антикрыла, а также у нас будут и другие новинки. Это должно помочь немного улучшить время прохождения круга на узкой трассе городского типа, а на обычных трассах прибавка должна быть значительнее.

При этом уровень конкуренции в группе лидеров очень высок. Отрывы сокращаются и мы также не питаем иллюзий относительно того, что и другие команды будут прибавлять», – рассказал Вольфф.

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