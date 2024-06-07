Гран-при Канады-2024. 1-я практика. Норрис – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
7 июня 2024 года
1-я практика
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.24,435 (8 кругов)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,328 (11)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,871 (11)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,535 (11)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,067 (10)
6. Оскар Пиастри («Макларен») +2,319 (7)
7. Пьер Гасли («Альпин») +3,149 (8)
8. Валттери Боттас («Заубер») +3,235 (11)
9. Серхио Перес («Ред Булл») +3,623 (10)
10. Джордж Расселл («Мерседес») +4,106 (9)
11. Даниэль Риккардо («РБ») +4,147 (9)
12. Юки Цунода («РБ») +4,288 (9)
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +4,617 (8)
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») +8,391 (5)
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +8,976 (4)
16. Логан Сарджент («Уильямс») +12,151 (5)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +16,095 (4)
18. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – не показал времени (4)
19. Джек Дуэн («Альпин») - не показал времени (3)
20. Алекс Албон («Уильямс») - не показал времени (4)
Чжоу врезался в барьеры и вызвал красные флаги в 1-й практике в Монреале
Сильный дождь с градом прошел перед 1-й практикой в Канаде
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8-Боттас-промежуточные
9-Перес-промежуточные
10-Рассел-софт
11-Рикьярдо-промежуточные
12-Цунода-промежуточные
13-Магнуссен-промежуточные
14-Хюлькенберг-софт
15-Алонсо-софт
16-Сарджент-софт
17-Стролл-софт