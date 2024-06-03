На место в «Альпин» претендуют Дуэн и Боттас (Лоренс Барретто)

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Заменить Окона в «Альпин» могут Боттас или Дуэн.

По информации обозревателя официального сайта «Формулы-1» Лоренса Барретто, после решения расстаться с Оконом в «Альпин» главным образом хотят сохранить Пьера Гасли. Хотя у француза, как считается, есть на руках предложения как минимум от двух других команд чемпионата.

В свою очередь в качестве замены Окона в «Альпин» в идеале хотели бы видеть Карлоса Сайнса – но испанец больше склоняется к переходу в «Уильямс» или «Ауди-Заубер».

Основным претендентом на место в основном составе является резервный пилот «Альпин» Джек Дуэн, который в нынешнем сезоне, помимо активной работы на симуляторе, регулярно проводит частные тесты за рулем болида «Формулы-1», которые для него организует «Альпин».

Еще одним претендентом на место в «Альпин» называют Валттери Боттаса, хотя в его услугах также заинтересованы все в том же «Уильямсе», а также в «Хаасе».

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