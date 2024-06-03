Уход Окона из «Альпин» не связан с аварией в Монако (Джо Сейвард)

Теги Гран-при Монако Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Авто

Сейвард сообщил, что скандальная авария не решила судьбу Окона.

Известный журналист Джо Сейвард поделился информацией о завершении сотрудничества между Эстебаном Оконом и «Альпин» в конце сезона-2024.

На первом круге Гран-при Монако Окон столкнулся с напарником Пьером Гасли, что вызвало бурную реакцию со стороны руководителя команды Бруно Фамена.

«Окон уходит из «Альпин» в конце года. Это никак не связано с тем, что случилось в Монако», – написал Сейвард.

По сведениям Джо, Эстебан не перейдет в «Мерседес» на место Льюиса Хэмилтона.

«Нет», – ответил журналист на соответствующий вопрос одного из болельщиков.

Окон покинет «Альпин» по окончании сезона-2024

Заявление Окона о столкновении с Гасли: «Я взял на себя ответственность за инцидент. И уважаю Пьера как напарника по команде и соперника»

2 комментария
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Что то мне подсказывает что это инициатива самого Окона а не Альпин. Видимо договорился с Хаас
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Ответ pan_admiral
Что то мне подсказывает что это инициатива самого Окона а не Альпин. Видимо договорился с Хаас
Уходить из автопроизводителя в Хаас - странное решение, мягко говоря. Если в Уильямс или Астон Мартин, ещё куда ни шло.
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