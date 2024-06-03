Уход Окона из «Альпин» не связан с аварией в Монако (Джо Сейвард)
Сейвард сообщил, что скандальная авария не решила судьбу Окона.
Известный журналист Джо Сейвард поделился информацией о завершении сотрудничества между Эстебаном Оконом и «Альпин» в конце сезона-2024.
На первом круге Гран-при Монако Окон столкнулся с напарником Пьером Гасли, что вызвало бурную реакцию со стороны руководителя команды Бруно Фамена.
«Окон уходит из «Альпин» в конце года. Это никак не связано с тем, что случилось в Монако», – написал Сейвард.
По сведениям Джо, Эстебан не перейдет в «Мерседес» на место Льюиса Хэмилтона.
«Нет», – ответил журналист на соответствующий вопрос одного из болельщиков.
Окон покинет «Альпин» по окончании сезона-2024
Заявление Окона о столкновении с Гасли: «Я взял на себя ответственность за инцидент. И уважаю Пьера как напарника по команде и соперника»