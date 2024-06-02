Гельмут Марко о неудаче «Ред Булл» на Гран-при Монако: «Вот если мы не окажемся впереди на трассе в Барселоне – тогда у нас действительно будет проблема»

Марко оценил неудачное выступление «Ред Булл» на .

Советник «Ред Булл» отметил, что концепция болида австрийской команды предполагает минимальный дорожный просвет для генерации прижимной силы – что плохо сказывается на способности болида преодолевать неровности покрытия и высокие поребрики.

«Концепция нашего болида предполагает концентрацию на достижении максимальной аэродинамической эффективности. Поэтому у нас нет возможности просто приподнять машину, чтобы она лучше ехала по поребрикам – в этом случае мы потеряем очень много прижимной силы.

Думаю, на традиционных трассах у нас по-прежнему есть преимущество. Вот если мы не окажемся впереди на трассе в Барселоне – тогда у нас действительно будет проблема.

В целом же на трассах, где мы не слишком конкурентоспособны, команда может все равно рассчитывать на фактор – он в прекрасной форме и может сам обеспечить ключевую разницу», – рассказал .

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