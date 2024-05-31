Фредерик Вассер о борьбе после победы в Монако: «Худшее, что можно сделать – это представить, что все и дальше будет складываться так, как вам хочется»

Теги Гран-при Монако Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Фредерик Вассер Авто

Вассер рассказал о настрое «Феррари» после победы на Гран-при Монако.

Руководитель Скудерии отметил, что команда не считает себя фаворитом после того, как смогла добиться победы, а также значительно сократить отставание от Макса Ферстаппена и «Ред Булл» как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов.

«Это не вопрос мотивации, потому что с мотивацией у команды уже какое-то время все в порядке. Это вопрос уверенности в себе – и для гонщиков, и для команды в целом. Как только вы оказываетесь в ситуации, в которой способны побеждать, вы начинаете уделять все больше внимания деталям, и тут возникает своего рода снежный ком. Частично речь о том прогрессе, которого команда добилась за последние 6-7 месяцев.

И сейчас нам нужно продолжать в том же духе. Худшее, что можно сделать – это представить, что все и дальше будет складываться так, как вам хочется.

Я же убежден [что все будет непросто], что впереди нас ждут гонки на совершенно разных трассах, с разными характеристиками.

Мы соревнуемся в большей степени с «Маклареном», и с «Ред Булл», и форма команд будет варьироваться до самого конца сезона. Нам нужно зарабатывать хорошие очки в тех случаях, когда мы будем не на вершине, и побеждать, когда мы будем смотреться сильнее. В целом ничего не меняется», – рассказал Вассер.

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1 комментарий
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Давно таких адекватных руководителей в Феррари не было.
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