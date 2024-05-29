Бриаторе станет специальным консультантом «Альпин» (CdS)

Бриаторе возвращается в «Ф-1» и станет особым консультантом «Альпин».

Президент «Рено» Лука де Мео достиг договоренности с – бывший руководитель « » вернется в команду «Формулы-1».

По информации Corriere della Sera, речь не идет о работе Бриаторе в « » на ежедневной основе. Однако Флавио будет руководить проектом создания конкурентоспособной команды к 2026 году, и будет принимать непосредственное участие в процессе подбора кадров – в том числе это касается и состава пилотов.

Под руководством Бриаторе «Рено» дважды выигрывала чемпионат «Формулы-1» – в 2005 и 2006 годах. Затем Бриаторе был отстранен от любой работы в «Ф-1» на фоне скандала на Гран-при Сингапура. Однако некоторое время спустя запрет был отменен.

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