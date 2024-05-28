Фредерик Вассер: «Победа в Монако сняла груз с плеч Леклера, он сделает шаг вперед в плане уверенности»

Теги Гран-при Монако Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Джордж Расселл Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Вассер рассказал, как домашняя победа повлияет на психологию Леклера.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер предположил, что первое место Шарля Леклера на Гран-при Монако после полосы неудач позитивно скажется на настрое пилота.

«Во-первых, перестанут каждый год спрашивать, что может случиться в следующем сезоне, что произойдет на этой неделе. Все позади.

Но я считаю, это важная гонка. В каком-то смысле у него годами был этот груз на плечах по поводу победы в Монако.

Не сомневаюсь, что он оказывался под давлением. Но дело не только в Монако: Шарль, безусловно, сделает шаг вперед в плане уверенности в себе и подхода к другим гонкам.

В прошлом году, наверное, он немного нервничал, с начала уик-энда был под некоторым напряжением. В этом сезоне он сразу же был гораздо более раскрепощенным. С первого круга первой практики он проводил фантастический уик-энд, летел по трассе. Даже несмотря на проблему в первом сегменте с пластиковым пакетом в переднем крыле – пришлось заезжать в боксы, мы потеряли два или три круга подряд из-за этого.

Мы могли вылететь после первого сегмента, но он оставался очень спокойным. Он все контролировал с самого начала. Гонка, пожалуй, получилась не самой захватывающей для зрителей, однако после красного флага мы понимали, что придется проехать 76 кругов на одном комплекте шин», – заявил Вассер.

Босс также отметил помощь со стороны Карлоса Сайнса, который финишировал третьим:

«Карлосу было даже сложнее, поскольку мы попросили его не слишком отпускать Пиастри на случай потенциальной машины безопасности, но в то же время замедлить Норриса к Расселлу.

Важно было скорее контролировать гонку, а не атаковать. Для пилотов это было немного досадно, и пару раз они спрашивали по радио, можно ли атаковать. Я более чем доволен их выступлениями».

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