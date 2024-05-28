Фредерик Вассер: «Победа в Монако сняла груз с плеч Леклера, он сделает шаг вперед в плане уверенности»

Вассер рассказал, как домашняя победа повлияет на психологию Леклера.

Руководитель «Феррари» предположил, что первое место на после полосы неудач позитивно скажется на настрое пилота.

«Во-первых, перестанут каждый год спрашивать, что может случиться в следующем сезоне, что произойдет на этой неделе. Все позади.

Но я считаю, это важная гонка. В каком-то смысле у него годами был этот груз на плечах по поводу победы в Монако.

Не сомневаюсь, что он оказывался под давлением. Но дело не только в Монако: Шарль, безусловно, сделает шаг вперед в плане уверенности в себе и подхода к другим гонкам.

В прошлом году, наверное, он немного нервничал, с начала уик-энда был под некоторым напряжением. В этом сезоне он сразу же был гораздо более раскрепощенным. С первого круга первой практики он проводил фантастический уик-энд, летел по трассе. Даже несмотря на проблему в первом сегменте с пластиковым пакетом в переднем крыле – пришлось заезжать в боксы, мы потеряли два или три круга подряд из-за этого.

Мы могли вылететь после первого сегмента, но он оставался очень спокойным. Он все контролировал с самого начала. Гонка, пожалуй, получилась не самой захватывающей для зрителей, однако после красного флага мы понимали, что придется проехать 76 кругов на одном комплекте шин», – заявил Вассер.

Босс также отметил помощь со стороны , который финишировал третьим:

«Карлосу было даже сложнее, поскольку мы попросили его не слишком отпускать Пиастри на случай потенциальной машины безопасности, но в то же время замедлить к Расселлу.

Важно было скорее контролировать гонку, а не атаковать. Для пилотов это было немного досадно, и пару раз они спрашивали по радио, можно ли атаковать. Я более чем доволен их выступлениями».

Домашняя победа Леклера после бесконечных фэйлов растопила Монако – город в слезах и шампанском

Шарль Леклер: «Надеюсь, впереди нас ждет много побед, но «Феррари» не стоит расслабляться – в Монако все-таки весьма специфическая трасса»