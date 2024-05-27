Шарль Леклер: «Надеюсь, впереди нас ждет много побед, но «Феррари» не стоит расслабляться – в Монако все-таки весьма специфическая трасса»

Леклер оценил положение команды после победы на .

Пилот « » отметил прогресс в работе с болидом и улучшение результатов в квалификациях, что на этот раз принесло ему долгожданную победу на домашнем этапе. Но также признал, что в дальнейшем «Феррари» нельзя сбавлять обороты.

«Мне кажется, что поворотный для нас момент в этом сезоне случился несколько гонок назад. Да, в этих нескольких гонках у нас не было достаточно быстрой машины, чтобы победить. Тем не менее, мы смогли победить здесь – я знал, что нам нужно постараться воспользоваться этой возможностью, и мы это сделали.

И мы очень неплохо поработали. На старте сезона у меня было две квалификации, в которых мне пришлось нелегко, но после этого, поработав над квалификационным темпом, мы стали выступать намного лучше и я доволен проделанной работой.

Так что да, я очень доволен тем как идут дела, и я надеюсь, что впереди нас ждет еще много побед. Но нам не стоит расслабляться, потому что в Монако все-таки весьма специфическая трасса, и наша машина в этот уик-энд работала действительно здорово.

Но это не значит, что так будет продолжаться до конца сезона. Тем не менее, оглядываясь назад на старт сезона, мне кажется, что мы действительно хорошо потрудились, сумев выжать максимум из этих гонок. И да, мы хотим продолжать в том же духе», – рассказал Леклер.

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