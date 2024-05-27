Шарль Леклер: «Надеюсь, впереди нас ждет много побед, но «Феррари» не стоит расслабляться – в Монако все-таки весьма специфическая трасса»

Теги Гран-при Монако Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер оценил положение команды после победы на Гран-при Монако.

Пилот «Феррари» отметил прогресс в работе с болидом и улучшение результатов в квалификациях, что на этот раз принесло ему долгожданную победу на домашнем этапе. Но также признал, что в дальнейшем «Феррари» нельзя сбавлять обороты.

«Мне кажется, что поворотный для нас момент в этом сезоне случился несколько гонок назад. Да, в этих нескольких гонках у нас не было достаточно быстрой машины, чтобы победить. Тем не менее, мы смогли победить здесь – я знал, что нам нужно постараться воспользоваться этой возможностью, и мы это сделали.

И мы очень неплохо поработали. На старте сезона у меня было две квалификации, в которых мне пришлось нелегко, но после этого, поработав над квалификационным темпом, мы стали выступать намного лучше и я доволен проделанной работой.

Так что да, я очень доволен тем как идут дела, и я надеюсь, что впереди нас ждет еще много побед. Но нам не стоит расслабляться, потому что в Монако все-таки весьма специфическая трасса, и наша машина в этот уик-энд работала действительно здорово.

Но это не значит, что так будет продолжаться до конца сезона. Тем не менее, оглядываясь назад на старт сезона, мне кажется, что мы действительно хорошо потрудились, сумев выжать максимум из этих гонок. И да, мы хотим продолжать в том же духе», – рассказал Леклер.

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3 комментария
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Трасс которые не подходили бы РБ в теории осталось пару штук и то , даже в Монако , где у них типа не было темпа , Макс , если б не запорол последний круг , мог бы квалифицироваться очень близко к Леклеру , может даже на первом ряду , так что не то что расслабляться не надо , а наоборот , Макс все еще главный фаворит , у него все еще самый высокий потенциал , поэтому чтобы бороться с ним , нужны во-первых более качественные обновления , чем у РБ , плюс придется надеятся на неудачи Макса в виде , штрафов , поломок , крашей , и при всем при этом самому еще быть безупречным , а еще , чтобы соперники из Макларена отбирали очки у Макса .Для 2024 года задача пока не кажется прям невыполнимой , но она архисложная .
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+4
Ответ Brigande
Трасс которые не подходили бы РБ в теории осталось пару штук и то , даже в Монако , где у них типа не было темпа , Макс , если б не запорол последний круг , мог бы квалифицироваться очень близко к Леклеру , может даже на первом ряду , так что не то что расслабляться не надо , а наоборот , Макс все еще главный фаворит , у него все еще самый высокий потенциал , поэтому чтобы бороться с ним , нужны во-первых более качественные обновления , чем у РБ , плюс придется надеятся на неудачи Макса в виде , штрафов , поломок , крашей , и при всем при этом самому еще быть безупречным , а еще , чтобы соперники из Макларена отбирали очки у Макса .Для 2024 года задача пока не кажется прям невыполнимой , но она архисложная .
учитывая прогресс Макларена-думаю они не собираются просто отбирать очки-а сами тоже хотят боротся-возможна тройная борьба,и у них два очень классных пилота-Пиастри с каждой гонкой матереет
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Ответ Brigande
Трасс которые не подходили бы РБ в теории осталось пару штук и то , даже в Монако , где у них типа не было темпа , Макс , если б не запорол последний круг , мог бы квалифицироваться очень близко к Леклеру , может даже на первом ряду , так что не то что расслабляться не надо , а наоборот , Макс все еще главный фаворит , у него все еще самый высокий потенциал , поэтому чтобы бороться с ним , нужны во-первых более качественные обновления , чем у РБ , плюс придется надеятся на неудачи Макса в виде , штрафов , поломок , крашей , и при всем при этом самому еще быть безупречным , а еще , чтобы соперники из Макларена отбирали очки у Макса .Для 2024 года задача пока не кажется прям невыполнимой , но она архисложная .
Быстро все у них там забыли, что Макс выиграл 19 из 22 гонок прошлого сезона, то есть почти все.
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