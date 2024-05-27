Льюис Хэмилтон: «Это определенно была одна из самых скучных гонок, в которых я когда-либо участвовал»

Теги Гран-при Монако Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон назвал гонку в Монако одной из скучнейших в карьере.

Пилот «Мерседеса» отметил, что авария на первом круге и возможность для гонщиков сменить шины в период красных флагов привели к стечению уникальных обстоятельств. Которые и предопределили характер гонки – и то, что она получилась настолько скучной.

«Из-за аварии на старте все смогли поменять шины и просто ехать до финиша в не самом высоком темпе. Что тут скажешь, это определенно была одна из самых скучных гонок, в которых я когда-либо участвовал. Но таков уж Гран-при Монако», – рассказал Хэмилтон.

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3 комментария
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Ответ Игорь Горшков
А 2 титула великого на читеровозе имени Бриаторе не считается?
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