Даниэль Риккардо: «Столкновение «Альпин» не удивило. Напомнило аварию между мной и Ферстаппеном в 2018-м»

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Даниэль Риккардо Эстебан Окон Пьер Гасли Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Ланс Стролл Альпин РБ Авто

Риккардо сравнил инцидент между Оконом и Гасли со знаменитой аварией в Баку.

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо наблюдал «с первого ряда» за столкновением напарников по «Альпин» Эстебана Окона и Пьера Гасли на первом круге Гран-при Монако.

Даниэль признал, что эпизод навеял воспоминания о скандальном крэше в Азербайджане между ним и Максом Ферстаппеном – на тот момент партнером по «Ред Булл».

«Да, было близко. Ланс [Стролл] определенно находился ближе, так что у меня было чуть больше времени на то, чтобы среагировать. Но, блин, мне показалось, что они коснулись колесами где-то три раза – до аварии или с ее учетом.

Если честно, напомнило Баку-2018, когда Макс и я коснулись друг друга, думаю, два или три раза до инцидента. Конечно, здесь все случилось на первом круге, развивалось гораздо быстрее, но я видел, что к этому идет, типа: «Окей, похоже, напряжение быстро растет». Порой между напарниками все даже жестче.

Когда я это увидел, то не удивился, ведь, похоже, ни один из них не хотел уступать, это была силовая борьба.

Уверен, команда… я знаю, как происходит подобное, и, уверен, она недовольна», – отметил Риккардо.

Мегакрэши первого круга Монако: «Ред Булл» полностью уничтожен, «Альпин» подлетела, Сайнсу пробили колесо

Руководитель «Альпин»: «Окона ждут последствия, мы примем жесткое решение»

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий