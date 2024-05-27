Даниэль Риккардо: «Столкновение «Альпин» не удивило. Напомнило аварию между мной и Ферстаппеном в 2018-м»
Риккардо сравнил инцидент между Оконом и Гасли со знаменитой аварией в Баку.
Пилот «РБ» Даниэль Риккардо наблюдал «с первого ряда» за столкновением напарников по «Альпин» Эстебана Окона и Пьера Гасли на первом круге Гран-при Монако.
Даниэль признал, что эпизод навеял воспоминания о скандальном крэше в Азербайджане между ним и Максом Ферстаппеном – на тот момент партнером по «Ред Булл».
«Да, было близко. Ланс [Стролл] определенно находился ближе, так что у меня было чуть больше времени на то, чтобы среагировать. Но, блин, мне показалось, что они коснулись колесами где-то три раза – до аварии или с ее учетом.
Если честно, напомнило Баку-2018, когда Макс и я коснулись друг друга, думаю, два или три раза до инцидента. Конечно, здесь все случилось на первом круге, развивалось гораздо быстрее, но я видел, что к этому идет, типа: «Окей, похоже, напряжение быстро растет». Порой между напарниками все даже жестче.
Когда я это увидел, то не удивился, ведь, похоже, ни один из них не хотел уступать, это была силовая борьба.
Уверен, команда… я знаю, как происходит подобное, и, уверен, она недовольна», – отметил Риккардо.
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