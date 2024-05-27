Фредерик Вассер: «В чемпионате ничего не решено, есть минимум три команды в борьбе за победы»

В «Феррари» высказались об интриге в «Формуле-1» после успеха в Монте-Карло.

Руководитель «Феррари» поделился мыслями о раскладах в чемпионате. Скудерия более чем вдвое сократила отставание от «Ред Булл» благодаря победе и подиуму на .

«Во-первых, я не говорил, что «Ред Булл» стал чемпионом после шести гонок, а сегодня не скажу, что такого не будет. Впереди 16 этапов, и, пожалуй, можно заработать еще 500 очков.

Это означает, что ничего не решено в одну или другую сторону. Но, уверен, «Ред Булл» и Макс [Ферстаппен] и так не считали, что уже стали чемпионами. Это часть игры: всегда надо делать больше, стараться больше. Я убежден, что «Ред Булл» не контролирует ситуацию», – заявил Вассер.

Менеджер также ответил на вопрос о том, сравнялась ли «Феррари» по скорости с «Ред Булл»:

«Что ж, если посмотреть на последние три-четыре гонки – Майами, Имолу, эту, Мельбурн – то, возможно, мы в одной десятой, даже на длинных отрезках. В Майами мы проехали 40 кругов и финишировали в двух секундах от , в Имоле разрыв составил шесть секунд после 36 кругов.

Я считаю, сейчас есть минимум три команды, способные сражаться за поул, способные сражаться за победу, и « » не так далеко. Конечно, ситуация меняется от трассы к трассе, и, пожалуй, будут гонки с преимуществом «Ред Булл», «Феррари» или « », поэтому надо пользоваться возможностями. Но борьба предстоит плотная».

«Феррари» вдвое сократила отставание от «Ред Булл» в Кубке конструкторов

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