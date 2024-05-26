Шарль Леклер о первой победе в Монако: «У меня нет слов, чтобы все это объяснить»

Теги Гран-при Монако Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер поделился эмоциями после долгожданной победе на Гран-при Монако.

Пилот «Феррари» признал, что выигрыш в домашней гонке принес ему облегчение и чувство удовлетворения, учитывая весь эмоциональный фон, связанный с данным этапом в его жизни.

«У меня нет слов, чтобы все это объяснить. Очень сложная гонка – и тот факт, что мне пришлось дважды стартовать с поула, и оба раза я не мог себе позволить допустить ни одной ошибки, делает итоговый результат еще приятнее.

Очевидно, что для меня эта победа очень многое значит. Ведь именно благодаря этой гонке я с детства начал мечтать о том, чтобы однажды стать гонщиком «Формулы-1».

Где-то за 15 кругов до финиша я начал надеяться на то, чтобы до финиша больше ничего не случилось, меня начали захлестывать эмоции. Мой отец сделал для меня все возможное, чтобы я оказался здесь, это было нашей общей мечтой – мы оба хотели, чтобы я выступил на Гран-при Монако. И я не могу поверить в то, что сейчас мне удалось здесь победить», – рассказал Леклер.

Леклер впервые выиграл домашнюю гонку. У «Феррари» – двойной подиум

2 комментария
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Неужели я дожил до этого дня
Спасибо, Фред!
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У принца Альберта зато и много слов, и слеза мужская счастья и гордости есть 🥲
А как он бутылку с «шампунем» схватил и давай поливать 😂
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