Шарль Леклер о первой победе в Монако: «У меня нет слов, чтобы все это объяснить»

Леклер поделился эмоциями после долгожданной победе на .

Пилот «Феррари» признал, что выигрыш в домашней гонке принес ему облегчение и чувство удовлетворения, учитывая весь эмоциональный фон, связанный с данным этапом в его жизни.

«У меня нет слов, чтобы все это объяснить. Очень сложная гонка – и тот факт, что мне пришлось дважды стартовать с поула, и оба раза я не мог себе позволить допустить ни одной ошибки, делает итоговый результат еще приятнее.

Очевидно, что для меня эта победа очень многое значит. Ведь именно благодаря этой гонке я с детства начал мечтать о том, чтобы однажды стать гонщиком «Формулы-1».

Где-то за 15 кругов до финиша я начал надеяться на то, чтобы до финиша больше ничего не случилось, меня начали захлестывать эмоции. Мой отец сделал для меня все возможное, чтобы я оказался здесь, это было нашей общей мечтой – мы оба хотели, чтобы я выступил на Гран-при Монако. И я не могу поверить в то, что сейчас мне удалось здесь победить», – рассказал Леклер.

Леклер впервые выиграл домашнюю гонку. У «Феррари» – двойной подиум