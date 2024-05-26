Карлос Сайнс: «Леклер заслуживает победить в Монако после серии неудач. Если я выиграю, то наверняка из-за чего-то странного с Шарлем»

Сайнс пообещал помочь Леклеру в борьбе за победу в Монте-Карло.

Пилот « » сообщил о раскладе сил перед , который он начнет третьим, а также о помощи обладателю поула Шарлю Леклеру.

«Полагаю, при нормальном развитии событий [моя победа] невозможна. Как я уже говорил, мы сосредоточимся на том, чего можно достичь двумя машинами в гонке. Мы признаем, что он в лучшем положении для этого. Но, конечно, это Монако – кто знает. Случится может что угодно.

Но если выиграю, то наверняка из-за того, что с произойдет что-то странное – со стратегией или машинами безопасности. В каком-то смысле надеюсь, что этого не будет. Конечно, все мы хотим выиграть, но в то же время, думаю, Шарль заслуживает победить в Монако после серии неудач.

Он крайне сильно выступал весь уик-энд, а также в прошлом на этой трассе. Можно сказать, мы надеемся, что ничего не случится, и посмотрим, удастся ли выиграть с Шарлем.

Увидим, что получится сделать на старте, со стратегией, чтобы максимально помочь Шарлю одержать эту победу. Он весь уик-энд пилотирует потрясающе. Думаю, часть этого отрыва связана с невероятной решительностью Шарля, а также тем, что данный уик-энд он проводит особенно сильно.

Мне кажется, он в форме с первой практики и показывает невероятную скорость. Так что да, сделаем все возможное, чтобы выиграть гонку», – заявил испанец.

Сайнс также высказался о собственных проблемах:

«У меня небольшие трудности с самого начала. Я не так уверен в себе, как обычно в Монако. И, да, я не в своей лучшей форме.

К счастью, в квалификации мы сделали шаг вперед, ощущения стали лучше. Немного поздно, и мне все еще не хватало уверенности, чтобы выжать последнюю пару десятых. Немного жаль, что максимальные проблемы с машиной у меня в Монако, где квалификация так важна.

Дело просто в нестабильности. У меня было много моментов в практике. Когда ты часто почти касаешься стены, чуть ли не заканчиваешь сессию, это снижает уверенность».

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