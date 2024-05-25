Леклер выиграл третий поул в Монако. Лучший результат монегаска в гонке – 4-е место

Теги Гран-при Монако Феррари Формула-1 Формула-2 Шарль Леклер Авто

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Монако.

Шарль в третий раз выиграл поул на домашнем этапе – ранее это удалось ему в 2021 и 2022 годах.

В то же время гонки в Монте-Карло складываются для Леклера неудачно. Шарль пять раз подряд не доезжал до финиша в «Формуле-2» и «Формуле-1» в 2017-2021 годах, а после этого добрался лишь до четвертого места в 2022-м.

Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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6 комментариев
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Хочется надеяться что завтра в гонке без аварий, и что Леклер выиграет наконец-то, а лучше конечно дубль для Феррари.
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Ответ Анатолий Зубков
Пока что Леклеру не светит солнце Монако. Может, хоть завтра получится с победой.
Ему надо с Чеботиной пообщаться)
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Пока что Леклеру не светит солнце Монако. Может, хоть завтра получится с победой.
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Ну с третьего раза должен реализовать
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Думается чуда не произойдёт.Леклер обязан выиграть.Если команда не подведёт.Обгоны в Монако редки.
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