Леклер выиграл третий поул в Монако. Лучший результат монегаска в гонке – 4-е место

Гонщик « » стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Монако.

Шарль в третий раз выиграл поул на домашнем этапе – ранее это удалось ему в 2021 и 2022 годах.

В то же время гонки в Монте-Карло складываются для Леклера неудачно. Шарль пять раз подряд не доезжал до финиша в «Формуле-2» и «Формуле-1» в 2017-2021 годах, а после этого добрался лишь до четвертого места в 2022-м.

Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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