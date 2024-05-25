Шарль Леклер: «В гонке нужно хорошо стартовать – надеюсь, Сайнс войдет в первый поворот на втором месте»

Теги Гран-при Монако Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер остался доволен победой в квалификации к Гран-при Монако.

Пилот «Феррари» сумел выиграл поул на домашней для себя трассе, а также надеется, что теперь сможет реализовать этот шанс и победить в завтрашней гонке.

«Было здорово. Ощущения после квалификационного круга на этой трассе и правда особенные. Я очень доволен тем, как проехал свой круг. Хотя волнение было сильным. Я правда очень рад.

Хотя сейчас я лучше, чем раньше понимаю, что квалификация – это еще не все. Как бы ни помогал результат квалификации, нам еще нужно будет все сделать правильно в воскресной гонке. В прошлом нам не удавалось сделать этого на трассе в Монако, но сейчас мы находимся в более выгодном положении и стали сильнее, как команда. Уверен, что мы способны многого добиться завтра, и нашей целью является победа в гонке.

Завтра нужно будет хорошо стартовать. И если мы это сделаем – я надеюсь, что Карлос тоже хорошо стартует и войдет в поворот на втором месте, сразу за мной. Если мы сможем оказаться на 1-2 позициях, то у нас будет возможность справиться с задачей, как одна команда. Это был бы идеальный сценарий. Но что бы ни случилось, нам нужно добыть для команды победу», – рассказал Леклер.

Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен первый раз в сезоне проиграл в субботу

3 комментария
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Вообще сезон перестает быть томным, и Макларен подтянулись и Феррари, может и Мерседес разберутся со всеми проблемами с болидами, и в борьбе до последнего этапа с Ред Булл будут бороться сразу три команды.
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И Карлос сразу начнет просить размен позиций по радио
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Ты смотри не проспи старт, а то может и первым войти
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