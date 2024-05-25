Норрис и Ферстаппен получили предупреждения за инциденты в 3-й практике в Монако

Норрис и Ферстаппен отделались предупреждениями.

Ситуация возникла по ходу третьей сессии свободных заездов перед . Норрис, находившийся на быстром круге, потерял время из-за болида , который медленно двигался по трассе на выходе из тоннеля.

Недовольный возникшей ситуацией Норрис позволил себе сделать агрессивное движение рулем и сместился в сторону « », что могло потенциально привести к опасной ситуации и столкновению. И хотя никакой опасности в итоге не возникло, стюарды посчитали, что подобный маневр заслуживает официального предупреждения, которое и получил гонщик « ».

В свою очередь Макс Ферстаппен получил предупреждение за то, что по ходу 3-й практике в одном из эпизодов слишком сильно замедлился – хотя делать это было совершенно необязательно, – и хотя при этом он съехал с траектории и не мог создать потенциально опасную ситуацию, его действия все равно являются нарушением правил.

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