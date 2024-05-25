Марко о дружбе с Вольффом: «Кровные братья – преувеличение, но прежних трений нет»

Марко и Вольфф рассказали о существенном улучшении отношений.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко и исполнительный директор «Мерседеса» подтвердили, что сдружились в последнее время.

«Больше нет трений, которые имели место в предыдущие годы. Слышал, что мы теперь кровные братья, но это, очевидно, преувеличение», – заявил Марко на .

Гельмут отреагировал на слова Вольффа о том, что он мог бы стать для «Мерседеса» новым :

«Это приятно. Но пока до такого слишком далеко. Наша цель – привнести в команду спокойствие и выиграть титул. Эта задача и так достаточно сложная».

Вольфф также высказался о дружбе с Марко:

«Мы сильно сблизились. Несмотря на соперничество, мы разделяем одни и те же ценности. С учетом всего, что происходило в последние месяцы, мы поняли, что мыслим схожим образом».

Вольфф предложил Хорнеру «поработать над математикой»: «19 мотористов перешли из «Мерседеса» в «Ред Булл», а не 220»

Гельмут Марко: «Феттель спрашивал о месте в «Ред Булл» снова и снова»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram