Марко о дружбе с Вольффом: «Кровные братья – преувеличение, но прежних трений нет»

Теги Ники Лауда Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Тото Вольфф Авто

Марко и Вольфф рассказали о существенном улучшении отношений.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко и исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подтвердили, что сдружились в последнее время.

«Больше нет трений, которые имели место в предыдущие годы. Слышал, что мы теперь кровные братья, но это, очевидно, преувеличение», – заявил Марко на Гран-при Монако.

Гельмут отреагировал на слова Вольффа о том, что он мог бы стать для «Мерседеса» новым Ники Лаудой:

«Это приятно. Но пока до такого слишком далеко. Наша цель – привнести в команду спокойствие и выиграть титул. Эта задача и так достаточно сложная».

Вольфф также высказался о дружбе с Марко:

«Мы сильно сблизились. Несмотря на соперничество, мы разделяем одни и те же ценности. С учетом всего, что происходило в последние месяцы, мы поняли, что мыслим схожим образом».

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друзья на фоне общей "любви" к Хорнеру)
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