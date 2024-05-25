Марко о дружбе с Вольффом: «Кровные братья – преувеличение, но прежних трений нет»
Марко и Вольфф рассказали о существенном улучшении отношений.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко и исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подтвердили, что сдружились в последнее время.
«Больше нет трений, которые имели место в предыдущие годы. Слышал, что мы теперь кровные братья, но это, очевидно, преувеличение», – заявил Марко на Гран-при Монако.
Гельмут отреагировал на слова Вольффа о том, что он мог бы стать для «Мерседеса» новым Ники Лаудой:
«Это приятно. Но пока до такого слишком далеко. Наша цель – привнести в команду спокойствие и выиграть титул. Эта задача и так достаточно сложная».
Вольфф также высказался о дружбе с Марко:
«Мы сильно сблизились. Несмотря на соперничество, мы разделяем одни и те же ценности. С учетом всего, что происходило в последние месяцы, мы поняли, что мыслим схожим образом».
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