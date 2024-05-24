Льюис Хэмилтон: «Может быть, для Гран-при Монако стоит что-то придумать – особый формат»

Теги Гран-при Монако ФИА Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон высказался о зрелищности Гран-при Монако в современной «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» признал, что этап в Монте-Карло скорее является историческим, нежели актуальным в современном мире гонок. И что организаторам, ФИА и руководству «Ф-1» стоит подумать над тем, как исправить ситуацию.

«Монако всегда будет оставаться Монако. При этом болиды «Формулы-1» становятся все больше, сейчас ты даже не можешь нормально обогнать соперника, проезжая мимо пит-лейна, не рискуя попасть в серьезную аварию.

Хотелось бы, чтобы эти дороги, и соответственно сама трасса стала шире, но я не думаю, что подобное хоть когда-то будет реализовано в Монако, просто потому что здесь совсем мало места.

Может быть, для Гран-при Монако стоит что-то придумать – может быть, подготовить для этой гонки какие-то особые шины, чтобы команды совершали больше пит-стопов и это создавало больше вариативности.

Им определенно стоит подумать о каких-то особенностях для этого уик-энда. Они уже придумали спринты, но для Монако нужно что-то другое. Потому что разве сейчас вы все не засыпаете во время просмотра воскресной гонки? Вот именно. Так что нужно что-то придумать – хотя мне сложно сказать, что именно», – рассказал Хэмилтон.

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7 комментариев
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По делу сказал. Но даже его медийность вряд ли что-то изменит в этом вопросе.
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Сделать уникальным моно-этапом в календаре и выдать гонщикам более компактные болиды, например из Ф3
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Идея с большим количеством пит-стопов должна быть реализована не только в Монако.
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Тут даже возразить нечего. Все запоминающиеся события последних лет в Монако - это косяки, технические, стратегические, личные.
Одна гайка Боттаса чего стоит.
Но со спортивной-гоночной точки зрения - ничего. В музей, Монако, в музей!
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конечно-я уже придумал-грид-бойс поставить,посреди гонки остановка и парад лгбт и машины с тремя колесами вместо 4-и кубок на финише в виде мечети-думаю Льюшке понравится
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А может убрать шикану на выходе из тунеля? Хотя бы одно обгонное место будет
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Ответ Эдгар Длинный
конечно-я уже придумал-грид-бойс поставить,посреди гонки остановка и парад лгбт и машины с тремя колесами вместо 4-и кубок на финише в виде мечети-думаю Льюшке понравится
и очков не начислять-это само собой
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