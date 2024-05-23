Джордж Расселл о «фантастическом» Антонелли: «Для «Мерседеса» это прекрасная возможность заложить основу на будущее»

Теги Гран-при Монако Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Формула-2 Джордж Расселл Андреа Кими Антонелли Авто

Расселл поделился мыслями о возможном напарнике-юниоре.

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселла сообщил, что думает о потенциальном приходе в команде Андреа Кими Антонелли из «Формулы-2» в 2025 году на место Льюиса Хэмилтона.

«Я считаю Кими фантастическим пилотом. Да, в этом году он в «Формуле-2», но, не сомневаюсь, станет гонщиком «Формулы-1» в будущем. Он тоже юниор [«Мерседеса»], проходит через младшие серии вместе с командой, как и я. Для «Мерседеса» это прекрасная возможность заложить основу на будущее.

Как я уже говорил ранее, я приму любого напарника. Мне кажется, сейчас у меня достаточно хороший партнер по команде. Так что да, я приму любого», – заявил Расселл перед Гран-при Монако.

Макс Ферстаппен: «Антонелли надо ошибаться, только так можно двигаться вперед»

Ничего себе кастинг в «Мерседес» на смену Хэмилтону: Льюис двигает мегаюниора, напрашивается еще один бывший!

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий