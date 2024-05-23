Джордж Расселл о «фантастическом» Антонелли: «Для «Мерседеса» это прекрасная возможность заложить основу на будущее»

Расселл поделился мыслями о возможном напарнике-юниоре.

Гонщик «Мерседеса» сообщил, что думает о потенциальном приходе в команде из «Формулы-2» в 2025 году на место .

«Я считаю Кими фантастическим пилотом. Да, в этом году он в «Формуле-2», но, не сомневаюсь, станет гонщиком «Формулы-1» в будущем. Он тоже юниор [« »], проходит через младшие серии вместе с командой, как и я. Для «Мерседеса» это прекрасная возможность заложить основу на будущее.

Как я уже говорил ранее, я приму любого напарника. Мне кажется, сейчас у меня достаточно хороший партнер по команде. Так что да, я приму любого», – заявил Расселл перед .

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