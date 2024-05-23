Макс Ферстаппен: «Антонелли надо ошибаться, только так можно двигаться вперед»

Ферстаппен призвал юниора «Мерседеса» допускать ошибки ради роста.

Гонщик «Ред Булл» дал совет пилоту «Формулы-2» , который считается фаворитом на место в « » в 2025 году.

«Если ты талантлив, а видно, что Кими очень талантлив, не думаю, что нужно слишком переживать. И надо ошибаться.

В идеале нужно допускать ошибки, когда ты не сражаешься за титулы. Поэтому мне повезло, что я начал в «Торо Россо», где внимание было не таким большим.

Можно допускать глупые ошибки, и это важно, ведь нельзя постоянно говорить себе: «Я не могу делать это, не могу делать то». Адаптироваться можно лишь в том случае, если ты ошибаешься – это позволяет двигаться вперед.

В таком возрасте нужно просто сосредоточиться на том, чтобы ехать как можно быстрее, допускать ошибки, приносить хорошие результаты в гонках и стараться слишком сильно об этом не думать», – поделился мыслями о перспективах Антонелли в «Формуле-1» Ферстаппен перед Гран-при Монако.

Макс также рассказал о вызовах, которые стояли перед ним в первый сезон в «Ф-1»:

«Лично для меня сложнее всего было проехать всю гоночную дистанцию. В «Ф-3» ты едешь 35-минутные гонки, так что [в «Ф-1»] факторов больше, и существенную роль играет работа с шинами. Эти покрышки весьма особенные и чувствительные в сравнении с другими категориями. Хотя, конечно, в «Ф-2» и «Ф-3» уже используют « », но тогда в моем случае это было не так.

Ты переживаешь хорошие моменты и плохие моменты, выбираешься из трудных уик-эндов, когда у тебя просто что-то не работает, и это многое дает.

Ты также растешь как личность за пределами болида – понимаешь, чего хочешь в своей частной жизни, а также со временем лучше понимаешь настройки гоночной машины».

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