Ферстаппен обошел Хэмилтона по проценту побед за карьеру в «Формуле-1»

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По итогам гонки в Имоле Ферстаппен опередил Хэмилтона по проценту побед.

Пилот «Ред Булл» на данный момент провел 192 Гран-при и одержал 59 побед. Его процент побед в гонках составляет 30.72.

Благодаря победе в Имоле Ферстаппен обошел  Льюиса Хэмилтона – чей показатель теперь составляет 30.38 (339 Гран-при и 103 победы), – и вышел на четвертое место за всю историю «Формулы-1». Опережают Ферстаппена Хуан-Мануэль Фанхио, Альберто Аскари и Джим Кларк. В современной истории «Формулы-1» Ферстаппен занимает первое место.

Пилоты с наивысшим процентом побед в истории «Формулы-1», топ-10:

1. Хуан-Мануэль Фанхио – 51 (Гран-при) – 24 (победы) – 47.06 (процент побед)

2. Альберто Аскари – 32 – 13 – 40.63

3. Джим Кларк – 72 – 25 – 34,72

4. Макс Ферстаппен – 192 – 59 – 30.72

5. Льюис Хэмилтон – 339 – 103 – 30.38

6. Михаэль Шумахер – 306 – 91 – 29,74

7. Джеки Стюарт – 99 – 27 – 27.27

8. Ален Прост – 199 – 51 – 26.63

9. Айртон Сенна – 161 – 41 – 25.47

10. Стирлинг Мосс – 66 – 16 – 24.24

Ферстаппен взял пик гоночного помешательства: полночи на симе, 4 часа сна, «Ф-1» до боли в спине – 2 победы за день!

2 комментария
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Этот процент отображает лишь сколько % своей карьеры гонщик на самовозе катался, Перстаппен не исключение.
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