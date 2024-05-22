Ферстаппен обошел Хэмилтона по проценту побед за карьеру в «Формуле-1»

По итогам гонки в Имоле Ферстаппен опередил Хэмилтона по проценту побед.

Пилот « » на данный момент провел 192 Гран-при и одержал 59 побед. Его процент побед в гонках составляет 30.72.

Благодаря победе в Имоле Ферстаппен обошел – чей показатель теперь составляет 30.38 (339 Гран-при и 103 победы), – и вышел на четвертое место за всю историю «Формулы-1». Опережают Ферстаппена , Альберто Аскари и Джим Кларк. В современной истории «Формулы-1» Ферстаппен занимает первое место.

Пилоты с наивысшим процентом побед в истории «Формулы-1», топ-10:

1. Хуан-Мануэль Фанхио – 51 ( ) – 24 (победы) – 47.06 (процент побед)

2. Альберто Аскари – 32 – 13 – 40.63

3. Джим Кларк – 72 – 25 – 34,72

4. – 192 – 59 – 30.72

5. Льюис Хэмилтон – 339 – 103 – 30.38

6. Михаэль Шумахер – 306 – 91 – 29,74

7. Джеки Стюарт – 99 – 27 – 27.27

8. Ален Прост – 199 – 51 – 26.63

9. Айртон Сенна – 161 – 41 – 25.47

10. Стирлинг Мосс – 66 – 16 – 24.24

Ферстаппен взял пик гоночного помешательства: полночи на симе, 4 часа сна, «Ф-1» до боли в спине – 2 победы за день!