Карун Чандок: «В 2026 году Ферстаппен может взять перерыв от «Ф-1» и посмотреть, кто лучше справится с адаптацией к новому регламенту»

Чандок высказал предположения о будущих действиях Ферстаппена.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» считает, что может взять годичный перерыв в «Ф-1» в 2026 году, и после этого перейти в команду, которая лучше справится с адаптацией к новому техническому регламенту.

«Сейчас я все больше и больше верю в то, что Макс Ферстаппен останется в «Ред Булл» в 2025 году. Мне кажется, что в 2026 году он может взять паузу и провести сезон вне «Формулы-1» – чтобы со стороны посмотреть, что случится. И уже в 2027 году он сможет пойти туда, куда захочет.

Он может взять год перерыва – Макс много говорил о своих амбициях выступить в Ле-Мане, об участии в других гоночных сериях. Так что я правда думаю, что в 2026 году он может взять перерыв от «Ф-1» и посмотреть, кто лучше справится с адаптацией к новому техническому регламенту.

У Льюиса Хэмилтона закончится [если никто не воспользуется опцией продления] его двухлетний контракт с « », и Макс в 2027 году сможет перейти в «Феррари», или в « », или вернуться в «Ред Булл». Так что да, я думаю, что это возможно.

Сейчас в «Ф-1», как кажется, возможно все что угодно. Мы уже видим очень странное развитие событий на рынке пилотов. В лице мы получили пилота, который собирается гоняться до 45 лет, другой пилот [Хэмилтон] подписывается в одну из крупнейших команд «Ф-1», где его контракт начнет действовать, когда ему уже исполнится 40 лет.

У нас есть очень молодой гонщик в лице , который вообще не выступал в «Формуле-3», сейчас проводит свой первый сезон в «Формуле-2» и при этом о нем говорят как о человеке, который может оказаться в «Ф-1» уже по ходу нынешнего сезона. Так что на рынке пилотов и правда происходит множество неожиданных вещей.

Никто из нас и предположить не мог возможность ухода Ферстаппена из «Ред Булл», пока в команде не начали происходить все эти события [расследование в отношении Хорнера и борьба за власть]. В такой ситуации очень сложно предположить, что будет дальше», – рассказал Чандок.

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